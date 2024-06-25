Топчик
25.06.2024, 15:30

ФОТО | Трогательные истории, дебет с кредитом и позитивные туалеты. Как прошел в Таллинне большой open air „путников“?

 
Концерт "Будь как дома, путник!"-10
Концерт "Будь как дома, путник!"-10
ФОТО: Erakogu

15 июня в Батарейной тюрьме отгремел большой рок-опен-эйр „Будь как дома, путник!“-10. Концерт с участием местных музыкальных рок-групп собрал большое количество русскоязычной публики. В чем феномен мероприятия, удалось ли организаторам достигнуть поставленной цели и почему установленные туалеты так веселили пришедшую на концерт публику - читайте в материале Bublik.

Суматоха большого юбилейного концерта „Будь как дома, путник!“-10 спала, и, как и после любого мероприятия, приходит время подводить итоги. Мы поговорили с главным организатором open air Надеждой Зеленко, чтобы узнать, все ли из задуманного ей удалось, собрала ли она на концерт 2000 „путников“ и с какими сложностями столкнулась.

Как оцениваешь успешность своего первого open air? Удалось ли подвести итоги и свести дебет с кредитом?

На самом деле я очень боялась ввязываться в эту авантюру, так как понимала, что open air — это формат мероприятия, который содержит множество непостоянных переменных, таких как погода или недостроенная площадка. Ещё примерно неделю я буду заканчивать работу над этим мероприятием (осталось подать отчёты в общество защиты авторских прав и оплатить последние счета), но уже могу сказать, что мероприятие вышло в ноль, а для меня это означает победу! На сегодняшний день многим организаторам мероприятий приходится туго, часто мероприятия уходят в минус.

В общем, то, что мне удалось сделать, не имея опыта в open air, меня очень радует.

Ты ставила перед собой задачу собрать 2000 человек. Достигла ли ты поставленных целей?

Да, 2000 — красивая цифра. На самом деле это было из разряда „мечтать не вредно, а если мечтать, то по-крупному“. Тенденция увеличения количества „путников“ с каждым концертом давала основание ожидать прирост до 1200 (учитывая мою активную маркетинговую деятельность). Но сумасшедший ежедневный темп подготовки и мощная дисциплина, в которой меня держал вызов „2000 „путников“ на рок-кавер-open air за 30 дней“, сделали своё дело, и я получила результат в 1534 „путника“, что является абсолютным рекордом фестиваля.

С какими трудностями ты столкнулась за время организации концерта?

Как я и опасалась, многие дополнительные расходы возникли уже на этапе подготовки, и риски уйти в минус росли с каждым днём. Например, история с туалетами в Батарейной тюрьме. Когда мы договаривались об аренде, мне обещали, что к моему мероприятию они точно будут построены… В итоге туалеты пришлось арендовывать. Благо, мир не без добрых людей, и у нас был частный спонсор уборных, который „следил“ за „путниками“ с каждой двери туалетов. Это была особенная дурашливая изюминка вечера, которая приумножала улыбки на лицах ожидающих в очереди.

Непосредственно в день концерта не обошлось без форс-мажоров с саундчеком, проблемами с электричеством и доставкой спецэффектов… В общем, всегда что-то случается, и на этот счёт у меня был план Б и надёжные помощники, поэтому никто ничего не заметил.

Самое обидное, наверное, это травма барабанщика латышской группы SEVER за неделю до выступления. Но замена на фестивале была достойной — группа ROCK Shock.

Какими моментами того вечера ты особенно гордишься?

Наверное, больше всего всегда запоминается общение с „путниками“. Когда тебе прямо здесь и сейчас рассказывают весь свой путь, как они дошли до меня (многие были в первый раз), насколько им всё понравилось (атмосфера, очень вкусная еда, плейлист в начале, ведущие, яркие крутые группы и идеально подобранный репертуар, возможность остаться на дискотеку) и как они счастливы. Потому что неважно, как я оцениваю своё выступление или выступления других групп, организацию и окупаемость — я всегда буду к себе очень строга. А если „путники“ пребывают в восторге и дают тебе подробнейшую обратную связь — вот это самый крутой бонус.

Из нового, чему я очень рада — это спонсоры и крутые призы. Двое „путников“ выиграли денежный приз в размере 100 и 200 евро от сети автосервисов automix.ee. А одна „путница“ отправится на неделю в Египет в отель 5* вместе со своей дочкой благодаря компании PlusReisid.ee.

Это ли не круто?! Подобные истории меня особенно радуют.

Кто твоя аудитория, кто пришёл на концерт?

"Будь как дома, путник"-10

Я всегда отвечаю на этот вопрос так — это все, кому нравится рок, независимо от возраста, национальности и социального статуса. Но после open air с уверенностью могу сказать — все. Точка :) За время челленджа (на протяжении месяца Надежда каждый день публиковала видеосторис о подготовке к будущему концерту, - прим. ред.) мои видео посмотрели тысячи человек. Они прониклись моей идеей и желанием сделать крутой праздник и пришли меня поддержать. В своих интервью моей команде они говорили: мы не фанаты рока, но нам тоже захотелось прийти и нам всё очень нравится, крутая организация, шикарная атмосфера. Мы обязательно придём с семьёй в следующий раз.

Какие выводы ты сделала лично для себя после отгремевшего open air?

Первая мысль: теперь надо как-то перепрыгнуть саму себя. (Смеется.) Так как многие говорили, что это был самый лучший „Путник“ и вообще open air в их жизни. У меня уже много идей для следующих мероприятий, и дальше точно будет не хуже. И, наверное, самый главный вывод для меня — я на правильном пути, и мои желания совпадают со вкусом „путников“.

Поделись самыми интересными, необычными, захватывающими, милыми или, наоборот, жуткими историями за все время существования „Будь как дома, путник“.

"Будь как дома, путник"-10

За неполных три года существования формата бывали разные истории — и милые, и романтические.

Самое популярное видео „Мои родители не знают, что я тут“ — это уже легенда среди „путников“. 13-летний Арсений попал на „Будь как дома, путник!“-6 с друзьями, и когда в рубрике „Караоке с Ведьмой“ он добрался до микрофона, то поведал всем со сцены, что его родители не в курсе, что он тут, и он счастлив. Толпа взревела, поддерживая любовь пацана к року.

На втором концерте, прямо во время моего выступления, произошло судьбоносное знакомство двух компаний. Через два года я уже вела свадьбу у ребят, которые впервые встретились именно на нашем концерте.

На „Будь как дома, путник!“-8 в сентябре 2023 года познакомилась ещё одна пара. Мне прислали видео, как они в тот же вечер, на афтерпати в клубе Helitehas, целовались в засос! Это была любовь с первого взгляда. „Будь как дома, путник!“-9 в феврале они пропустили, так как были в романтическом путешествии. Но уже на open air они слились в страстном поцелуе прямо на сцене.

Из жуткого для меня — то, что на „Будь как дома, путник!“-6 в Kinomaja съехались люди со всей страны, но в зал вместились не все. Некоторым пришлось уйти. Мне рассказывали слезные истории о том, как мама с ребёнком плакали на входе, потому что не смогли попасть внутрь. Другая же девушка приехала сразу после операции из Нарвы, и пятеро её таллиннских друзей просили охранников пустить хотя бы её… Для меня такие истории как нож по сердцу. Но с тех пор площадка стала больше, а люди покупают билеты заранее.

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