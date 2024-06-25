ФОТО | Трогательные истории, дебет с кредитом и позитивные туалеты. Как прошел в Таллинне большой open air „путников“?

Суматоха большого юбилейного концерта „Будь как дома, путник!“-10 спала, и, как и после любого мероприятия, приходит время подводить итоги. Мы поговорили с главным организатором open air Надеждой Зеленко, чтобы узнать, все ли из задуманного ей удалось, собрала ли она на концерт 2000 „путников“ и с какими сложностями столкнулась.

Как оцениваешь успешность своего первого open air? Удалось ли подвести итоги и свести дебет с кредитом?

На самом деле я очень боялась ввязываться в эту авантюру, так как понимала, что open air — это формат мероприятия, который содержит множество непостоянных переменных, таких как погода или недостроенная площадка. Ещё примерно неделю я буду заканчивать работу над этим мероприятием (осталось подать отчёты в общество защиты авторских прав и оплатить последние счета), но уже могу сказать, что мероприятие вышло в ноль, а для меня это означает победу! На сегодняшний день многим организаторам мероприятий приходится туго, часто мероприятия уходят в минус.

В общем, то, что мне удалось сделать, не имея опыта в open air, меня очень радует.

Ты ставила перед собой задачу собрать 2000 человек. Достигла ли ты поставленных целей?

Да, 2000 — красивая цифра. На самом деле это было из разряда „мечтать не вредно, а если мечтать, то по-крупному“. Тенденция увеличения количества „путников“ с каждым концертом давала основание ожидать прирост до 1200 (учитывая мою активную маркетинговую деятельность). Но сумасшедший ежедневный темп подготовки и мощная дисциплина, в которой меня держал вызов „2000 „путников“ на рок-кавер-open air за 30 дней“, сделали своё дело, и я получила результат в 1534 „путника“, что является абсолютным рекордом фестиваля.

С какими трудностями ты столкнулась за время организации концерта?