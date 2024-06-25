ФОТО | Трогательные истории, дебет с кредитом и позитивные туалеты. Как прошел в Таллинне большой open air „путников“?
15 июня в Батарейной тюрьме отгремел большой рок-опен-эйр „Будь как дома, путник!“-10. Концерт с участием местных музыкальных рок-групп собрал большое количество русскоязычной публики. В чем феномен мероприятия, удалось ли организаторам достигнуть поставленной цели и почему установленные туалеты так веселили пришедшую на концерт публику - читайте в материале Bublik.
Суматоха большого юбилейного концерта „Будь как дома, путник!“-10 спала, и, как и после любого мероприятия, приходит время подводить итоги. Мы поговорили с главным организатором open air Надеждой Зеленко, чтобы узнать, все ли из задуманного ей удалось, собрала ли она на концерт 2000 „путников“ и с какими сложностями столкнулась.
Как оцениваешь успешность своего первого open air? Удалось ли подвести итоги и свести дебет с кредитом?
На самом деле я очень боялась ввязываться в эту авантюру, так как понимала, что open air — это формат мероприятия, который содержит множество непостоянных переменных, таких как погода или недостроенная площадка. Ещё примерно неделю я буду заканчивать работу над этим мероприятием (осталось подать отчёты в общество защиты авторских прав и оплатить последние счета), но уже могу сказать, что мероприятие вышло в ноль, а для меня это означает победу! На сегодняшний день многим организаторам мероприятий приходится туго, часто мероприятия уходят в минус.
В общем, то, что мне удалось сделать, не имея опыта в open air, меня очень радует.
Ты ставила перед собой задачу собрать 2000 человек. Достигла ли ты поставленных целей?
Да, 2000 — красивая цифра. На самом деле это было из разряда „мечтать не вредно, а если мечтать, то по-крупному“. Тенденция увеличения количества „путников“ с каждым концертом давала основание ожидать прирост до 1200 (учитывая мою активную маркетинговую деятельность). Но сумасшедший ежедневный темп подготовки и мощная дисциплина, в которой меня держал вызов „2000 „путников“ на рок-кавер-open air за 30 дней“, сделали своё дело, и я получила результат в 1534 „путника“, что является абсолютным рекордом фестиваля.
С какими трудностями ты столкнулась за время организации концерта?
Как я и опасалась, многие дополнительные расходы возникли уже на этапе подготовки, и риски уйти в минус росли с каждым днём. Например, история с туалетами в Батарейной тюрьме. Когда мы договаривались об аренде, мне обещали, что к моему мероприятию они точно будут построены… В итоге туалеты пришлось арендовывать. Благо, мир не без добрых людей, и у нас был частный спонсор уборных, который „следил“ за „путниками“ с каждой двери туалетов. Это была особенная дурашливая изюминка вечера, которая приумножала улыбки на лицах ожидающих в очереди.
Непосредственно в день концерта не обошлось без форс-мажоров с саундчеком, проблемами с электричеством и доставкой спецэффектов… В общем, всегда что-то случается, и на этот счёт у меня был план Б и надёжные помощники, поэтому никто ничего не заметил.
Самое обидное, наверное, это травма барабанщика латышской группы SEVER за неделю до выступления. Но замена на фестивале была достойной — группа ROCK Shock.
Какими моментами того вечера ты особенно гордишься?
Наверное, больше всего всегда запоминается общение с „путниками“. Когда тебе прямо здесь и сейчас рассказывают весь свой путь, как они дошли до меня (многие были в первый раз), насколько им всё понравилось (атмосфера, очень вкусная еда, плейлист в начале, ведущие, яркие крутые группы и идеально подобранный репертуар, возможность остаться на дискотеку) и как они счастливы. Потому что неважно, как я оцениваю своё выступление или выступления других групп, организацию и окупаемость — я всегда буду к себе очень строга. А если „путники“ пребывают в восторге и дают тебе подробнейшую обратную связь — вот это самый крутой бонус.
Из нового, чему я очень рада — это спонсоры и крутые призы. Двое „путников“ выиграли денежный приз в размере 100 и 200 евро от сети автосервисов automix.ee. А одна „путница“ отправится на неделю в Египет в отель 5* вместе со своей дочкой благодаря компании PlusReisid.ee.
Это ли не круто?! Подобные истории меня особенно радуют.
Кто твоя аудитория, кто пришёл на концерт?
Я всегда отвечаю на этот вопрос так — это все, кому нравится рок, независимо от возраста, национальности и социального статуса. Но после open air с уверенностью могу сказать — все. Точка :) За время челленджа (на протяжении месяца Надежда каждый день публиковала видеосторис о подготовке к будущему концерту, - прим. ред.) мои видео посмотрели тысячи человек. Они прониклись моей идеей и желанием сделать крутой праздник и пришли меня поддержать. В своих интервью моей команде они говорили: мы не фанаты рока, но нам тоже захотелось прийти и нам всё очень нравится, крутая организация, шикарная атмосфера. Мы обязательно придём с семьёй в следующий раз.
Какие выводы ты сделала лично для себя после отгремевшего open air?
Первая мысль: теперь надо как-то перепрыгнуть саму себя. (Смеется.) Так как многие говорили, что это был самый лучший „Путник“ и вообще open air в их жизни. У меня уже много идей для следующих мероприятий, и дальше точно будет не хуже. И, наверное, самый главный вывод для меня — я на правильном пути, и мои желания совпадают со вкусом „путников“.
Поделись самыми интересными, необычными, захватывающими, милыми или, наоборот, жуткими историями за все время существования „Будь как дома, путник“.
За неполных три года существования формата бывали разные истории — и милые, и романтические.
Самое популярное видео „Мои родители не знают, что я тут“ — это уже легенда среди „путников“. 13-летний Арсений попал на „Будь как дома, путник!“-6 с друзьями, и когда в рубрике „Караоке с Ведьмой“ он добрался до микрофона, то поведал всем со сцены, что его родители не в курсе, что он тут, и он счастлив. Толпа взревела, поддерживая любовь пацана к року.
На втором концерте, прямо во время моего выступления, произошло судьбоносное знакомство двух компаний. Через два года я уже вела свадьбу у ребят, которые впервые встретились именно на нашем концерте.
На „Будь как дома, путник!“-8 в сентябре 2023 года познакомилась ещё одна пара. Мне прислали видео, как они в тот же вечер, на афтерпати в клубе Helitehas, целовались в засос! Это была любовь с первого взгляда. „Будь как дома, путник!“-9 в феврале они пропустили, так как были в романтическом путешествии. Но уже на open air они слились в страстном поцелуе прямо на сцене.
Из жуткого для меня — то, что на „Будь как дома, путник!“-6 в Kinomaja съехались люди со всей страны, но в зал вместились не все. Некоторым пришлось уйти. Мне рассказывали слезные истории о том, как мама с ребёнком плакали на входе, потому что не смогли попасть внутрь. Другая же девушка приехала сразу после операции из Нарвы, и пятеро её таллиннских друзей просили охранников пустить хотя бы её… Для меня такие истории как нож по сердцу. Но с тех пор площадка стала больше, а люди покупают билеты заранее.