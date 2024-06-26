26.06.2024, 12:00
ФОТО | Торжественные ужины в Кадриорге продолжаются: Алар и Сирье Карис потчевали президента Сингапура(12)
ФОТО: | Delfi Meedia
25 июня в Эстонию с официальным визитом прибыл президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам со своей супругой Джейн Иттоги Шанмугаратнам. В честь этого вечером президент Эстонии Алар Карис с супругой Сирье Карис организовали в Розовом саду в Кадриорге торжественный ужин.
Смотрите, кто был приглашен на торжественное мероприятие с главами двух государств!
Во вторник, в первой половине дня, президент Алар Карис встретился с президентом Сингапура в Кадриорге. В ходе встречи обсуждались отношения Эстонии и Сингапура, а также желание укрепить международное сотрудничество и деловые связи между странами, особенно в областях экспорта услуг и кибербезопасности. Также обсуждалась международная обстановка в области безопасности.