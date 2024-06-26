ФОТО | Торжественные ужины в Кадриорге продолжаются: Алар и Сирье Карис потчевали президента Сингапура

Смотрите, кто был приглашен на торжественное мероприятие с главами двух государств!

Во вторник, в первой половине дня, президент Алар Карис встретился с президентом Сингапура в Кадриорге. В ходе встречи обсуждались отношения Эстонии и Сингапура, а также желание укрепить международное сотрудничество и деловые связи между странами, особенно в областях экспорта услуг и кибербезопасности. Также обсуждалась международная обстановка в области безопасности.