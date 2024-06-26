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26.06.2024, 14:04

ФОТО | Двухэтажный автобус или фура? На чем добирается из Праги в Таллинн Макс Корж

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Макс Корж
Макс Корж
ФОТО: Erakogu

Уже в эту субботу Макс Корж даст большой стадионный концерт в Таллинне. До этого, 22 июня, он выступил в Праге, откуда и едет в Эстонию. Одно известно точно, певец добирается до нас наземным транспортом, а не прилетит на самолете.

Макс Корж ведет свои социальные сети не очень активно, в основном делится репостами афиш предстоящих концертов. Недавно певец выложил видео, где он лежит на импровизированной кровати в каком-то высоком транспортном средстве. Судя по всему, это либо двухэтажный автобус, либо фура.

Интересный способ добраться из точки „А“ в точку „Б“, не так ли?!

Сторис Макса Коржа

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RusDelfi
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