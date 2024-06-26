ФОТО | Двухэтажный автобус или фура? На чем добирается из Праги в Таллинн Макс Корж

Уже в эту субботу Макс Корж даст большой стадионный концерт в Таллинне. До этого, 22 июня, он выступил в Праге, откуда и едет в Эстонию. Одно известно точно, певец добирается до нас наземным транспортом, а не прилетит на самолете.