26.06.2024, 14:04
ФОТО | Двухэтажный автобус или фура? На чем добирается из Праги в Таллинн Макс Корж(6)
ФОТО: Erakogu
Уже в эту субботу Макс Корж даст большой стадионный концерт в Таллинне. До этого, 22 июня, он выступил в Праге, откуда и едет в Эстонию. Одно известно точно, певец добирается до нас наземным транспортом, а не прилетит на самолете.
Макс Корж ведет свои социальные сети не очень активно, в основном делится репостами афиш предстоящих концертов. Недавно певец выложил видео, где он лежит на импровизированной кровати в каком-то высоком транспортном средстве. Судя по всему, это либо двухэтажный автобус, либо фура.
Интересный способ добраться из точки „А“ в точку „Б“, не так ли?!