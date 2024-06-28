Геймер из США преодолел 1500 километров, чтобы напасть на соперника из‑за спора в онлайн-игре

Молодой человек из города Ньюарк преодолел около 1500 километров и прилетел в Джексонвилл, чтобы напасть на своего ровесника по имени Захари Динь.

Они никогда не встречались в реальной жизни, но оба играли в средневековую фэнтезийную многопользовательскую ролевую онлайн-игру ArcheAge. В апреле издатель игры объявил, что 27 июня закроет серверы в Европе и Северной Америке, ссылаясь на сокращение числа активных игроков.

Канг прилетел в Джексонвилл, сказав матери, что едет навестить друга, с которым познакомился во время игры в видеоигру. Как он узнал, где живет Динь, неизвестно. По прибытии Канг взял Uber и отправился в отель в Фернандина-Бич, а затем купил молоток в местном хозяйственном магазине.

По словам полицейских, молодой человек пришел в дом жертвы около двух часов ночи. Когда Динь выходил из своей спальни, Канг ударил его молотком по голове. После этого завязалась драка, которую смог остановить отчим Диня.

Потерпевший получил несколько травм головы, которые не представляют угрозы для жизни. Кангу предъявили обвинение в покушении на убийство второй степени и вооруженном ограблении с использованием маски.