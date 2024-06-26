„Это была ломка“. Как Ребека пыталась отказаться от антидепрессантов, но все пошло не так

Головокружение, жар, тошнота, головная боль, тремор рук и ног - такие ощущения испытывала Ребека (имя изменено), пытаясь отказаться от антидепрессантов. Хотя в целом она убеждена, что лекарства ей необходимы, и не жалуется на работу своего лечащего психиатра, этот опыт застал ее врасплох, пишет rus.delfi.lv.