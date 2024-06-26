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26.06.2024, 20:02

„Это была ломка“. Как Ребека пыталась отказаться от антидепрессантов, но все пошло не так

 
Иллюстратвиное фото.
Иллюстратвиное фото.
ФОТО: fizkes | Shutterstock

Головокружение, жар, тошнота, головная боль, тремор рук и ног - такие ощущения испытывала Ребека (имя изменено), пытаясь отказаться от антидепрессантов. Хотя в целом она убеждена, что лекарства ей необходимы, и не жалуется на работу своего лечащего психиатра, этот опыт застал ее врасплох, пишет rus.delfi.lv.

Редко, но такие побочные эффекты могут возникать при попытке прекратить прием антидепрессантов. Это называется синдромом отмены и обычно возникает у пациентов, которые в один момент прекращают прием препарата или очень резко снижают дозу (рекомендуется делать это постепенно).

Случай Ребеки эксперты называют исключением, поскольку такие тяжелые симптомы встречаются крайне редко, хотя она пыталась прекратить прием лекарств, выполняя все предписания врача и поддерживая с ним контакт. Большинство пациентов не испытывают такого тяжелого состояния, но следует помнить, что антидепрессанты - это лекарства, а не чудо-таблетки, которые делают человека счастливым.

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