На фестивале Station Narva выступят британские легенды, украинские звезды Евровидения и известные эстонские артисты

Британская неопсиходелическая рок-группа Spiritualized наполнит исторический центр музея в Северном дворе отголосками забытых американских госпелов и спиричуэлс, гипнотическими ритмами и мини-симфониями. Spiritualized, созданная в 1990 году на базе трип-рок-группы Spacemen 3 певцом и гитаристом Джейсоном Пирсом, он же J Spaceman, примиряет крайности: глубокий самоанализ и белый шум, тяжесть и благозвучие, минимализм и максимализм. Это наиболее заметно на альбоме Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space (1997). Парящие сквозь огонь и воду, жизнь и смерть элегии удачно зафиксированы на последнем альбоме Spirutalized Everything Was Beautiful (2022), созданном во время пандемии.