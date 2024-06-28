На фестивале Station Narva выступят британские легенды, украинские звезды Евровидения и известные эстонские артисты

В Нарвском музее выступят неопсиходелическая рок-группа Spiritualized и сооснователь Massive Attack Daddy G из Англии, украинская фолктроник-группа Go_A, местные звезды Puuluup, NOËP и Ансамбль Эстонского общества электронной музыки, исполняющий культовые произведения Свена Грюнберга.

Британская неопсиходелическая рок-группа Spiritualized наполнит исторический центр музея в Северном дворе отголосками забытых американских госпелов и спиричуэлс, гипнотическими ритмами и мини-симфониями. Spiritualized, созданная в 1990 году на базе трип-рок-группы Spacemen 3 певцом и гитаристом Джейсоном Пирсом, он же J Spaceman, примиряет крайности: глубокий самоанализ и белый шум, тяжесть и благозвучие, минимализм и максимализм. Это наиболее заметно на альбоме Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space (1997). Парящие сквозь огонь и воду, жизнь и смерть элегии удачно зафиксированы на последнем альбоме Spirutalized Everything Was Beautiful (2022), созданном во время пандемии.

Духом уличной культуры Бристоля наполнит Нарву Daddy G (настоящее имя Грантли Эван Маршалл), один из основателей группы Massive Attack, чью роль в создании трип-хопа, родившегося на пересечении хип-хопа и даунтемпо в 80-е годы, сложно переоценить. Возможно, самым заметным вкладом Daddy G в звуковую ткань Massive Attack является его глубокий голос, но он также талантливый гитарист, клавишник и продюсер, а также диджей, который сочетает в своей работе различные культуры и стили — регги, панк, хаус, дабстеп и так далее. В Нарве он исполнит совместный сет с опытной DJ Queen Bee, который поддерживает в турах Massive Attack и обещает порадовать публику стильной дэнсхолл- и афробит-подборкой.