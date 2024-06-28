На фестивале Station Narva выступят британские легенды, украинские звезды Евровидения и известные эстонские артисты
с 5 по 8 сентября в Нарве пройдет Фестиваль музыки и городской культуры Station Narva, который объявил первых исполнителей музыкальной программы. Сердцем седьмого музыкального фестиваля в этом году станет Нарвский музей в историческом замке Германа, где 6 и 7 сентября будут оборудованы три сцены, в том числе основная сцена в Северном дворе.
В Нарвском музее выступят неопсиходелическая рок-группа Spiritualized и сооснователь Massive Attack Daddy G из Англии, украинская фолктроник-группа Go_A, местные звезды Puuluup, NOËP и Ансамбль Эстонского общества электронной музыки, исполняющий культовые произведения Свена Грюнберга.
Британская неопсиходелическая рок-группа Spiritualized наполнит исторический центр музея в Северном дворе отголосками забытых американских госпелов и спиричуэлс, гипнотическими ритмами и мини-симфониями. Spiritualized, созданная в 1990 году на базе трип-рок-группы Spacemen 3 певцом и гитаристом Джейсоном Пирсом, он же J Spaceman, примиряет крайности: глубокий самоанализ и белый шум, тяжесть и благозвучие, минимализм и максимализм. Это наиболее заметно на альбоме Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space (1997). Парящие сквозь огонь и воду, жизнь и смерть элегии удачно зафиксированы на последнем альбоме Spirutalized Everything Was Beautiful (2022), созданном во время пандемии.
Духом уличной культуры Бристоля наполнит Нарву Daddy G (настоящее имя Грантли Эван Маршалл), один из основателей группы Massive Attack, чью роль в создании трип-хопа, родившегося на пересечении хип-хопа и даунтемпо в 80-е годы, сложно переоценить. Возможно, самым заметным вкладом Daddy G в звуковую ткань Massive Attack является его глубокий голос, но он также талантливый гитарист, клавишник и продюсер, а также диджей, который сочетает в своей работе различные культуры и стили — регги, панк, хаус, дабстеп и так далее. В Нарве он исполнит совместный сет с опытной DJ Queen Bee, который поддерживает в турах Massive Attack и обещает порадовать публику стильной дэнсхолл- и афробит-подборкой.
Среди зарубежных исполнителей в списке также значится украинская фолктроник-группа Go_A, которая добилась широкого международного признания с песней „Шум“ на конкурсе Евровидение-2021, заняв 5-е место и поднявшись на вершину рейтинга Spotify Viral Worldwide. Британская звезда современности Белль Чен, очаровавшая в этом году публику на Tallinn Music Week, наполнит камерный зал замка Рекондиториум своим оригинальным саундом, создающим атмосферу мистического тропического леса.
Из местных артистов на сцене появится Ансамбль Эстонского общества электронной музыки, который представит программу произведений из культовых альбомов Свена Грюнберга Hingus и OM и музыку из легендарного научно-фантастического фильма „Отель у погибшего альпиниста“. Обучение танцам Вейссона и знакомство со звуковыми мирами, доступ к которым дает такой инструмент, как тальхарпа, организует постфолк-неозомби-дуэт Puuluup, а NOËP наполнит приграничный город своим поражающим стадионы и бьющим рекорды популярности электропопом. Фестивальный дебют состоится у Марии Калласту, восходящей звезды нового поколения RnB, а также легендарной нейро-рок-группы Singer Vinger, которая существует уже почти 40 лет. В списке исполнителей также выделяются молодые нарвские диджеи Työmik Bassofsky и itsmebruh, которые встретят гостей фестиваля совместным сетом в диапазоне от хауса до дабстепа.
До ночи для гостей фестиваля открыты экспозиция музея и внутренние помещения.
Вечером и ночью музыкальная часть программы фестиваля Station Narva будет представлена и в прибрежном Art Club Ro-Ro. Новые исполнители будут объявлены в июле и августе.
Помимо музыкального фестиваля и музейной части, программа проходящего с 5 по 8 сентября Station Narva включает в себя бесплатные дневные концерты на городских сценах, общественную дискуссию в рамках дня обсуждений BAZAR, художественные выставки, день будущего, знакомящий с возможностями креативной экономики в мультимедийном центре OBJEKT, завтраком по-нарвски и экскурсии, знакомящие с достопримечательностями города и культурой региона.
Обзор программы Station Narva 2024
Четверг, 5 сентября
В Нарвском музее (Peetri plats 4) открыт информационный пункт фестиваля и зона кафе.
16:00 общественная дискуссия в рамках дня обсуждений BAZAR (место проведения будет объявлено позже)
Пятница, 6 сентября
12:00–16:00 День будущего в творческом инкубаторе OBJEKT (Linda 2)
Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация
18:00–00:30 Музыкальная программа в Нарвском музее (Peetri plats 4)
Выступающие:
Spiritualized (UK)
Puuluup
Свен Грюнберг и Ансамбль Эстонского общества электронной музыки
Мария Калласту
Белль Чен (UK)
и другие
Вход по фестивальному абонементу или билету на один день, которые позволяют посетить экспозицию и залы музея во время фестиваля.
00:00–04:00 Афтепати в Art Club Ro-Ro (Jõe 3)
Вход по фестивальному абонементу, билету на один день или билету на афтепати, который можно будет купить на месте.
Суббота, 7 сентября
11:00–13:00 Завтрак по-нарвски (место проведения будет объявлено позже)
12:00–17:00 Городские сцены и экскурсии по Нарве и окрестностям города
18:00–00:30 Музыкальная программа в Нарвском музее (Peetri plats 4)
Выступающие:
Диджей-сет Daddy G (Massive Attack) и Queen Bee (UK)
NOËP
GO_A (UA)
Singer Vinger
и другие
Вход по фестивальному абонементу или билету на один день, которые позволяют посетить экспозицию и залы музея во время фестиваля.
00:00–04:00 Афтепати в Art Club Ro-Ro (Jõe 3)
Вход по фестивальному абонементу, билету на один день или билету на афтепати, который можно будет купить на месте.
Воскресенье, 8 сентября
11:00–13:00 Различные мероприятия в рамках городского фестиваля. Программа будет объявлена позже.
Фестивальные абонементы Station Narva 2024 по цене 45 евро продаются в интернет-магазине shop.tmw.ee и в Piletilevi. С августа абонемент будет стоить 55 евро, с сентября — 65 евро. С сегодняшнего дня в продаже также доступны билеты на отдельные дни музыкальной программы стоимостью 25 евро. Подробную информацию можно найти на сайте stationnarva.ee.