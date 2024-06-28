Во избежание очередей! Пропуска на Õllesummer можно обменять на браслеты за два дня до начала фестиваля

„Мы хотим сделать вход на фестиваль проще и быстрее“, - прокомментировал новую систему главный организатор Õllesummer Стен-Эрик Янтсон. „Если обычно посетитель фестиваля должен стоять в очереди, чтобы получить браслет в кассе, то теперь он может сразу идти к воротам“, - добавил Янтсон. „Все, что нужно сделать – это прийти с купленным пропуском в пункт обмена в центре города или у ворот Ору“, - отметил главный организатор фестиваля.

Организаторы Õllesummer подчеркивают, что перед фестивалем можно обменять на браслеты только четырёхдневные пропуска, а не однодневные билеты. Для обмена пропусков необходимо предъявить существующий билет либо на смартфоне, либо в распечатанном виде.

Юбилейный 30-й Õllesummer пройдет с 3 по 6 июля на Таллиннском Певческом поле. В течение четырех дней на сценах выступят более 70 артистов. Для фестиваля будут созданы девять сцен различных стилей, а также несколько развлекательных зон, таких как сауна-зона, Тиволи, детская зона и банджи-джампинг. Главная аллея, выходящая к морю, будет заполнена павильонами национальных кухонь и фудтраками.

Пункты обмена будут открыты в эти дни с 11:00 до 20:00 у ворот Ору на Таллиннском Певческом поле и на террасе ресторана Pomo по адресу Pärnu mnt, 3.