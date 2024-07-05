Дом Мэрилин Монро в Лос-Анджелесе спасли от сноса, признав его достопримечательностью

„Городской совет Лос-Анджелеса единогласно одобрил номинацию для последнего дома Мэрилин Монро. Спасибо всем, кто выразил свою поддержку, и огромная благодарность члену совета Трейси Парк и ее команде!“ — написали представители Консерватории Лос-Анджелеса на странице в X (в прошлом Twitter).

В доме 1929 года в испанском колониальном стиле с четырьмя спальнями Монро прожила около шести месяцев перед своей смертью от передозировки в 1962 году. В своей заявке о присвоении дому статуса достопримечательности Консерватория Лос-Анджелеса написала, что дом был „первым местом, которое она нашла и купила на собственные средства во время активной работы в 1962 году“.

Нынешние владельцы дома Брина Мильштейн и ее муж, продюсер реалити-шоу Рой Бэнк, купили его в прошлом году за 8,35 млн долларов и планировали снести, чтобы расширить свой участок по соседству. Они целый год боролись за то, чтобы не допустить присвоения дому исторического статуса, что, по их мнению, приведет к увеличению числа неприятных посетителей.

Владельцы подали в суд на город, обвиняя чиновников в „закулисных махинациях“, и 13 августа должно состояться судебное разбирательство по этому делу. В иске владельцы утверждают, что дом был существенно изменен, и в нем не осталось никаких свидетельств того времени, когда в нем жила Монро, поэтому он не соответствует критериям исторического памятника. В иске также говорится, что несколько соседских групп и поместье Монро не поддержали присвоение дому исторического статуса.