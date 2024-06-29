29.06.2024, 16:49
ГАЛЕРЕЯ | Фанаты Коржа занимали места у входа заранее. Смотрите, сколько людей у А. Ле Кок Арены(4)
Долгожданная суббота для многочисленных фанатов творчества Макса Коржа – настала. Концерт начнется в 19:00, а открытие дверей ожидалось в 16:00. Однако ожидание затянулось - на момент 16:45 двери еще не были открыты. Самые преданные поклонники уже выстроились в очередь, чтобы попасть на стадион в числе первых.
Стремясь оказаться как можно ближе к сцене, самые преданные фанаты уже начали собираться у главного входа А. Ле Кок Арены. Поклонники терпеливо ждут начала мероприятия, обмениваясь ожиданиями и нарастающими эмоциями от предстоящего шоу. В воздухе витает предвкушение и энергия, которая обещает сделать этот вечер незабываемым для всех присутствующих.
Следите за нашим онлайн-блогом, посвященном концерту Макса Коржа здесь.