ГАЛЕРЕЯ | Фанаты Коржа занимали места у входа заранее. Смотрите, сколько людей у А. Ле Кок Арены

Стремясь оказаться как можно ближе к сцене, самые преданные фанаты уже начали собираться у главного входа А. Ле Кок Арены. Поклонники терпеливо ждут начала мероприятия, обмениваясь ожиданиями и нарастающими эмоциями от предстоящего шоу. В воздухе витает предвкушение и энергия, которая обещает сделать этот вечер незабываемым для всех присутствующих.