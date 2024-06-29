ФОТО | Смотрите, как прошел первый день зажигательного фестиваля ретромузыки в Пюхаярве

На этих выходные в Пюхаярве проходит фестиваль Retrobest, которые предлагает окунуться в ностальгию и вспомнить знаменитые хиты 90-х. В рамках фестиваля на сцену выйдут как всемирно известные музыканты, так и эстонские артисты. Смотрите, как прошло открытие!