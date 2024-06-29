29.06.2024, 10:11
ФОТО | Смотрите, как прошел первый день зажигательного фестиваля ретромузыки в Пюхаярве
На этих выходные в Пюхаярве проходит фестиваль Retrobest, которые предлагает окунуться в ностальгию и вспомнить знаменитые хиты 90-х. В рамках фестиваля на сцену выйдут как всемирно известные музыканты, так и эстонские артисты. Смотрите, как прошло открытие!
Retrobest, один из крупнейших музыкальных фестивалей Эстонии, проходит 28 и 29 июня в Отепя. Территория, где выступают артисты, поделена на несколько зон для каждой возрастной группы и поклонников определенной эпохи.
В этом году в рамках легендарного фестиваля на сцену выйдут GIPSY KINGS, CC CATCH, „KULDNE TRIO 50“, Saragossa band, Bad Boys Blue, DJ Quicksilver, Dario G и многие другие местные и зарубежные артисты!