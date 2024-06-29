Бездомный нашел 2000 евро и отнес их в полицию. Пользователи собрали для него 34 000

33-летний мужчина заметил бумажник на Центральном вокзале Амстердама, где искал пустые банки и бутылки, чтобы сдать их в переработку и заработать денег. Когда он увидел, что в кошельке крупная сумма, он посчитал, что владельцы могут в этих деньгах действительно нуждаться. „Возможно, кто‑то сохранил деньги для своего ребенка“, — подумал он.

Отнеся находку в полицию, он получил от правоохранителей награду „серебряный палец“, которую выдают за исключительные поступки, и подарочный сертификат на 50 евро. Мужчина живет на улице уже полтора года, у него двое детей.

О поступке Аль-Али написали в СМИ, тогда пользователи сети решили отблагодарить его за честность. На краудфандинговой платформе GoFundMe организовали сбор, в котором поучаствовали 2800 человек. В общей сложности они перевели бездомному 34 102 евро.

Деньги Аль-Али собирается потратить на аренду жилья и постарается „вернуть свою жизнь в нужное русло“. После того как об истории Аль-Али стало известно публике, он получил множество предложений о работе.

В марте прошлого года через платформу GoFundMe удалось собрать 28 000 долларов для восьмидесятилетнего американца Джеймса. Пенсионеру пришлось устроиться уборщиком в школу, когда ему подняли арендную плату. Благодаря собранным средствам мужчина может вновь не работать.