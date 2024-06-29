В рамках Tall Ships Races в столицу прибудут 60 парусников с разной историей
С 11 по 14 июля в трех портах Таллинна можно будет увидеть более 60 учебных парусников и подняться на борт многих из них. Суда, участвующие в международной парусной регате, – это достопримечательности с очень разной историей: среди них есть бывшие рыболовецкие, грузовые и военные суда, учебные суда вузов и парусники, принадлежащие государственным учреждениям.
Мадис Раллманн, возглавляющий флот Tall Ships Races Tallinn 2024, отметил, что многие суда выделяются не только своей историей, но и размерами. „Если длина самого большого парусника в Эстонии составляет около 24 метров и следующего после него – 16 метров, то длина многих судов, прибывающих в наши порты в июле, превышает 30 метров, а шесть из них – многомачтовые парусники длиной около ста метров“, – привел он пример. Самое большое судно из тех, что прибудут в Таллинн, – польский трехмачтовый парусник Dar Młodzieży длиной почти 95 метров и высотой 44 метра.
Многие учебные парусники имеют долгую историю. Самый старый из них – датская гафельная шхуна Jens Krogh, построенная в 1899 году, а самая молодая парусная яхта июльской регаты, голландская Urania, создана в 2004 году. Многие парусники, например, учебный парусник военно-морских сил Эквадора Guayas, прибудут к нам из дальних стран и впервые посетят Эстонию. Длина корпуса судна Guayas, построенного в 1977 году, составляет более 64 метров, высота судна – более 34 метров.
Поскольку в июле в Эстонию прибудет много учебных парусников, базироваться они будут в трех портах. По словам Раллманна, самые большие суда расположатся в круизном терминале Ванасадам, так как в другом месте они просто не поместились бы, однако парусники, которые стоит увидеть, также будут в Летной гавани и Ноблесснере. „Посетителям важно знать, что, как правило, нельзя будет подняться на борт судов длиной менее 30 метров, но большие парусные яхты откроют свои палубы для посетителей. Обязательно следует учесть, что примерно в 16–17 часов образуются длинные очереди из желающих попасть на борт, так что если вы непременно хотите подняться на то или иное судно, лучше приехать утром“, – добавил он.
По словам Раллманна, многие современные парусники не могут похвастаться долгой историей, но их происхождение все равно интересно. „Например, из Латвии придет парусник, предназначенный для одиночного кругосветного плавания, сейчас на нем обучают молодежь. А финская Helena – новый учебный парусник, совершивший свои первые рейсы по мотивам кругосветок легендарного Suomen Joutsen“, – рассказал он.
Раллманн также советует прийти на парад экипажей Tall Ships Races Tallinn 2024, который состоится 12 июля в 16:00: шествие пройдет от Башенной площади до Летной гавани. „Парад – отличная возможность увидеть все экипажи вместе, ведь это редкое зрелище. Вы увидите яркую молодежь, классную форменную одежду, а экипажи больших латиноамериканских судов обязательно исполнят свои ритмы и станцуют. Этот парад – словно шествие участников певческого праздника“, – сказал Раллманн.
С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте, там же приведена информация о всех парусниках.