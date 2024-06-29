В рамках Tall Ships Races в столицу прибудут 60 парусников с разной историей

Мадис Раллманн, возглавляющий флот Tall Ships Races Tallinn 2024, отметил, что многие суда выделяются не только своей историей, но и размерами. „Если длина самого большого парусника в Эстонии составляет около 24 метров и следующего после него – 16 метров, то длина многих судов, прибывающих в наши порты в июле, превышает 30 метров, а шесть из них – многомачтовые парусники длиной около ста метров“, – привел он пример. Самое большое судно из тех, что прибудут в Таллинн, – польский трехмачтовый парусник Dar Młodzieży длиной почти 95 метров и высотой 44 метра.

Многие учебные парусники имеют долгую историю. Самый старый из них – датская гафельная шхуна Jens Krogh, построенная в 1899 году, а самая молодая парусная яхта июльской регаты, голландская Urania, создана в 2004 году. Многие парусники, например, учебный парусник военно-морских сил Эквадора Guayas, прибудут к нам из дальних стран и впервые посетят Эстонию. Длина корпуса судна Guayas, построенного в 1977 году, составляет более 64 метров, высота судна – более 34 метров.

Поскольку в июле в Эстонию прибудет много учебных парусников, базироваться они будут в трех портах. По словам Раллманна, самые большие суда расположатся в круизном терминале Ванасадам, так как в другом месте они просто не поместились бы, однако парусники, которые стоит увидеть, также будут в Летной гавани и Ноблесснере. „Посетителям важно знать, что, как правило, нельзя будет подняться на борт судов длиной менее 30 метров, но большие парусные яхты откроют свои палубы для посетителей. Обязательно следует учесть, что примерно в 16–17 часов образуются длинные очереди из желающих попасть на борт, так что если вы непременно хотите подняться на то или иное судно, лучше приехать утром“, – добавил он.