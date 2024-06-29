Кинотеатры, концерты и спорт: как развлекаются жители Эстонии
Исследование культурных запросов и предпочтений Департамента статистики показало, что в прошлом году более полумиллиона жителей Эстонии как минимум один раз посещали кинотеатр. Почти столько же людей посещали концерты. Всего в 2023 году в культурных мероприятиях участвовало 79% жителей Эстонии не младше 15 лет.
Аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк объяснила, что в прошлом году жители Эстонии помимо кинотеатров и концертов часто посещали также музеи и театры. „Каждый четвертый человек интересовался новыми форматами, например автокинотеатрами или прямыми трансляциями веб-концертов“, — сказала она.
С возрастом люди реже участвуют в культурной жизни
Выяснилось, что по уровню образования самыми активными потребителями культуры являются лица с высшим образованием, из которых за год в каком-либо культурном мероприятии участвовали 85,9%.
„Уровень участия учеников, студентов и неоплачиваемых практикантов также высокий, а именно 98,2%“, — сказала аналитик и уточнила, что чуть меньше в культурной жизни участвуют жители со средним образованием (75,7%), далее следуют жители с основным образованием или более низким уровнем образования (69,9%).
При рассмотрении возрастных групп можно заметить, что активными участниками культурной жизни являются молодые люди: за год как минимум в одном культурном мероприятии участвовало целых 94,4% лиц в возрасте 15–24 лет.
„К сожалению, приходится признать, что с возрастом участие людей в культурной жизни снижается. В частности, в культурных мероприятиях участвовало 89,9% жителей в возрасте 25–44 лет и 80,2% жителей в возрасте 45–64 лет, при этом среди лиц от 65 лет и старше этот показатель составил лишь 54,5%“, — отметила Саагпакк. Женщины чаще посещают библиотеки, мужчины — спортивные мероприятия
Половая принадлежность существенно не влияет на активность участия в культуре. Мужчины и женщины участвуют в культурной жизни практически в равной степени: 77,2% мужчин и 80,5% женщин.
Самые большие отличия наблюдаются в посещении библиотек, театров, художественных галерей и спортивных мероприятий. „Женщины посещают библиотеки на 17,8 процентных пункта чаще, чем мужчины, театры — на 12,2 процентных пункта и художественные галереи — на 7,9 процентных пункта чаще. При этом по сравнению с женщинами мужчины чаще ходят на спортивные мероприятия“, — прокомментировала аналитик.
Занятия спортом пользуются популярностью
В рамках исследования помимо вопросов о частоте участия в культурной жизни респондентам задавали вопросы также об их увлечениях. Выяснилось, что связанными с культурой хобби занимается 72% жителей Эстонии.
„Больше всего при этом ценятся спорт и физическая активность: этим занимается около 486 000 человек (43%). Достаточно популярны также рукоделие (213 000 человек, т. е. 18,9%) и музыка, время которой посвящают 97 000 человек, т. е. 8,6% населения“, — отметила она.
Самые активные потребители культуры живут в Тартуском уезде
Данные показали, что в городских регионах в различных культурных мероприятиях участвует более 776 000 человек, что более чем в два раза больше, чем в сельских поселениях (352 000). „Однако по сравнению с сельскими регионами процент участия в городах чуть ниже — соответственно 80,6% и 78,2%. Следовательно, в сравнении городов и сельской местности больших отличий не наблюдается“, — уточнила аналитик.
Как минимум в одном культурном мероприятии или событии участвовало 83,6% жителей Тартуского уезда. „Это самый высокий процент участия в Эстонии“, — отметила Саагпакк. Далее следуют Харьюский (82,1%), Раплаский (81,3%) и Пярнуский (81,1%) уезды. Меньше всего в культурной жизни участвовали жители Ида-Вируского и Ляэне-Вируского уездов: доля участия в обоих уездах составила менее 70%.
Министерство: уровень участия населения в культурной жизни должен достичь хотя бы 80%
Главный эксперт по данным Министерства культуры Карл Вийлманн объяснил, что исследование культурных запросов и предпочтений является крупнейшим государственным исследованием культуры. На основании собранных в ходе него данных устанавливаются культурные цели Эстонии в области искусств, культурных ценностей и спорта.
„С помощью результатов исследования мы можем оценить государственную политику в сфере культуры, что, в свою очередь, является основой для составления плана развития культуры. Те же показатели используются для измерения показателей во многих государственных документах по развитию, например в стратегии „Эстония 2035“ или в целях устойчивого развития“, — пояснил эксперт.
По словам представителя министерства, согласно поставленной в плане развития культуры цели, в 2030 году в культурной жизни должно участвовать 80% населения Эстонии. „Для сравнения: в 2020 году этот показатель составил 73,8%, в 2017 году — 78,7% и в 2015 году — 84,4%“, — добавила она.