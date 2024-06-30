ФОТО | Очень необычно! В Лондоне представили новые портреты принца Гарри и Меган Маркл

Художник Дэн Лливелин Холл, который в 2012 году изобразил на холсте Елизавету II, представил серию из десяти новых портретов, вдохновленных членами королевской семьи (как современниками, так и почившими), в их число также вошли изображения принца Гарри и его жены Меган Маркл.

Портрет Меган Маркл вдохновлен Элизабет Грей (Вудвилл) — супругой короля Англии Эдуарда IV, которая не была особой королевской крови. В 1465 году она стала первой в истории страны такой супругой короля, которая была коронована.

„Я подумал, что Меган в роли Белой королевы [так звали Элизабет Грей], которая была королевой-консортом и, возможно, самым влиятельным „аутсайдером“ в королевской истории, — это тонкая ирония, которая не обязательно должна иметь отношение к реальности“, — поделился Холл.

А принц Гарри изображен как Чарльз Эдвард Стюарт, известный как Красавчик (Bonnie) принц Чарли. В 1745 году он поднял восстание в Шотландии, пытаясь отвоевать корону, но желаемого результата не добился. После он покинул страну и умер в Италии.

„Я хотел показать Гарри до встречи с Меган — молодого тусовщика, будущее которого очень сильно зависит от него самого. Это немного похоже на ситуацию Красавчика принца Чарли, с которым я его сравнил“, — поделился художник.