В деле о смерти Мэттью Перри обвинения могут предъявить нескольким людям
В связи со смертью звезды сериала „Друзья“ Мэттью Перри обвинения могут предъявить нескольким людям, сообщает The Independent со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как сообщает People, источник заявил, что расследование смерти Перри „близится к завершению“ и что сотрудники правоохранительных органов считают, что обвинения могут быть предъявлены „нескольким людям“. Он также заявил, что окончательное решение о том, выдвигать ли обвинения, будет принимать прокуратура США.
Представитель прокуратуры США сообщил The Independent, что у них „нет комментариев“ по этому вопросу.
Спустя почти семь месяцев после смерти Перри в октябре 2023 года в возрасте 54 лет на федеральном и местном уровнях было начато расследование того, кто снабдил актера кетамином, который привел к его смерти.
28 октября 2023 года спасатели обнаружили Перри без сознания в джакузи в его доме в Пасифик Палисейдс. Актер был признан мертвым на месте. Токсикологическая экспертиза подтвердила, что он умер от „острого действия кетамина“, из-за которого утонул в горячей воде. Источники, близкие к актеру, сообщили, что он проходил курс инфузионной терапии кетамином для лечения депрессии и тревоги.
Однако последняя инфузионная терапия была проведена за полторы недели до его смерти. Коронер отметил, что кетамин в организме Мэтью „не мог быть получен в результате этой терапии, поскольку период полураспада кетамина составляет три-четыре часа или меньше“.
Вскрытие, опубликованное в декабре, показало, что количество кетамина в его крови было в пределах нормы, используемой для общей анестезии во время операции. Это было указано в качестве основной причины смерти, которая была признана несчастным случаем без подозрений в преступлении, говорится в отчете.
Утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина были указаны как факторы, способствовавшие его смерти, согласно данным офиса медицинского эксперта округа Лос-Анджелес.
Власти ищут человека, который мог предоставить вторичный источник наркотика, а также выясняют, получал ли Перри наркотики по почте, сообщает TMZ, который первым распространил эту новость. Власти считают, что это может помочь им вычислить поставщика Перри. Пока что никаких арестов произведено не было.
Наркотическая зависимость Перри развилась после аварии на гидроцикле в 1997 году, когда он пристрастился к викодину, сильнодействующему болеутоляющему средству на основе опиоидов.
По словам актера, за всю свою жизнь он потратил 9 миллионов долларов на борьбу с зависимостью, посетил 6 тысяч собраний анонимных алкоголиков и 15 раз попадал в реабилитационные центры. Об этом он написал в 2022 году в своих мемуарах. К 2021 году, по его словам, он преодолел зависимость.