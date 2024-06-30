В деле о смерти Мэттью Перри обвинения могут предъявить нескольким людям

Как сообщает People, источник заявил, что расследование смерти Перри „близится к завершению“ и что сотрудники правоохранительных органов считают, что обвинения могут быть предъявлены „нескольким людям“. Он также заявил, что окончательное решение о том, выдвигать ли обвинения, будет принимать прокуратура США.

Представитель прокуратуры США сообщил The Independent, что у них „нет комментариев“ по этому вопросу.

Спустя почти семь месяцев после смерти Перри в октябре 2023 года в возрасте 54 лет на федеральном и местном уровнях было начато расследование того, кто снабдил актера кетамином, который привел к его смерти.

28 октября 2023 года спасатели обнаружили Перри без сознания в джакузи в его доме в Пасифик Палисейдс. Актер был признан мертвым на месте. Токсикологическая экспертиза подтвердила, что он умер от „острого действия кетамина“, из-за которого утонул в горячей воде. Источники, близкие к актеру, сообщили, что он проходил курс инфузионной терапии кетамином для лечения депрессии и тревоги.

Однако последняя инфузионная терапия была проведена за полторы недели до его смерти. Коронер отметил, что кетамин в организме Мэтью „не мог быть получен в результате этой терапии, поскольку период полураспада кетамина составляет три-четыре часа или меньше“.

Вскрытие, опубликованное в декабре, показало, что количество кетамина в его крови было в пределах нормы, используемой для общей анестезии во время операции. Это было указано в качестве основной причины смерти, которая была признана несчастным случаем без подозрений в преступлении, говорится в отчете.

Утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина были указаны как факторы, способствовавшие его смерти, согласно данным офиса медицинского эксперта округа Лос-Анджелес.