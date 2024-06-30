В Вильнюсе пройдут Гонки корги

В забеге этого года корги, как и прежде, будут бороться за звание самого быстрого корги в своих весовых категориях.

„Мы рады, что порода корги растет с каждым годом. Во время первого мероприятия в 2020 году мы приняли 40 маленьких бегунов и почти тысячу зрителей. В прошлом году, после трехлетнего перерыва, забег вернулся в Вильнюс и привлек еще больше внимания: в нем приняли участие 60 корги, а за соревнованиями наблюдали 4 тыс зрителей“, — рассказал один из организаторов мероприятия.

Гонки корги проходят с 2020 г. В соревновании могут принять участие вельш-корги пемброк и вельш-корги кардиган. Мероприятие является публичным, бесплатным и открытым для любого дружелюбного домашнего животного, его владельца и компаньона.

До 20 августа можно зарегистрироваться на соревнование: https://corgiracevilnius.com/register