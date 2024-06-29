29.06.2024, 02:13
Такого рейва Таллинн не видел давно! Смотрите, как отрывались в ночь на субботу фанаты Коржа(11)
ФОТО: | Delfi Meedia
Традиционная препати перед большим концертом состоялась! Уличная вечеринка началась в квартале Теллискиви, затем продолжилась у Горхолла, а после – в клубе Helitehas. Инициатива собрала фанатов из всех стран: невооруженным взглядом можно было увидеть, например, людей из Латвии, Литвы, Финляндии, Германии, Польши.
Яркие молодые ребята брали от этого вечера максимум – пели, танцевали, знакомились, веселились и получали удовольствие от всего происходящего. Даже полиция не стала им мешать, лишь предупредила, что шуметь они могут до двенадцати часов.
Почему Макс Корж так популярен, в чем его феномен – рассказали фанаты артиста. Смотрите наше видео!