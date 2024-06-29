Во вторник утром в Мустамяэ можно будет выпить бесплатный кофе!

Кофейня находится по адресу Akadeemia tee, 24 на 2 этаже и предлагает 40 посадочных мест в двух залах. Akadeemia Food&Drinks открыта каждый день с 10:00 утра до 20:00 вечера.

„В нашем меню будет премиум-кофе, свежая выпечка, завтраки, сэндвичи на свежеиспеченной чиабатте, боулы и салаты; на витрине, помимо классических десертов, - уникальные кето-френдли веган-десерты без сахара, - рассказывают владельцы. - Современный интерьер, Wi-fi, множество розеток, детский уголок - кофейня порадует вас не только вкусными угощениями, но и комфортными условиями“.

Кроме первых 100 бесплатных чашек кофе, команда кофейни подготовила акцию - скидка 50% на все меню, которая продлится до 15 июля включительно, так что вы точно успеете попробовать новинки по приятным ценам. Следите за обновлениями на сайте akadeemiakohv.ee и на страничке проекта в Instagram.

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