Поют, жгут фаеры и стучат в барабаны: фанаты Макса Коржа торжественным маршем идут до стадиона в Таллинне(7)
Буквально через несколько часов начнется концерт Макса Коржа на стадионе A.le Coq. Фанаты уже вовсю разминают голосовые связки перед концертом кумира. Следите за нашим онлайн-блогом.
Сегодняшний день для поклонников Макса Коржа стал настоящим праздником. Осталось совсем немного времени до долгожданного концерта на стадионе A. le. Coq, и в городе царит непередаваемая атмосфера. Улицы заполнились фанатами, которые торжественным маршем направляются к стадиону, разогревая свои голосовые связки и поднимая себе и окружающим настроение.
Толпы людей, одетых в мерч с символикой Макса Коржа, объединились в едином порыве. Кричалки, песни и скандирования раздавались повсюду, создавая волны позитива и предвкушения. Не только „Жить в кайф“, но и многие другие хиты наполнили улицы Таллинна атмосферой единения и радости.
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