29.06.2024, 17:36
Шашлык, „Киевский“ торт и кусочек арбуза: смотрите, что можно съесть на концерте Коржа и сколько это стоит
ФОТО: | Delfi Meedia
На территорию A.le.Coq. арены стекаются тысячи фанатов, однако до начала концерта еще около трех часов. Чем заняться?! Конечно, есть и петь любимые песни.
Выбор на территории стадиона огромный – на любой вкус и кошелек. Тут вам предложат и хот-доги, и корн-доги, бургеры и буритто, шашлык и кебаб, пиво, сидры, вино и даже фрукты.
В целом, за 20 евро можно плотно поесть и выпить – например, взять большую тарелку с шашлыком, картошкой фри и салатом, а также дополнить этот набор напитком по вкусу.
Смотрите большую галерею с ценами!