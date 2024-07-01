„… и умерли в один день“. Почему пожилые пары в Нидерландах всё чаще прибегают к совместной эвтаназии

За три дня до даты, которую Ян и Эльс выбрали, чтобы добровольно вместе уйти из жизни, их передвижной дом на колесах припаркован во Фрисландии, на севере Нидерландов, на залитой солнцем пристани. Эта пара — из тех, кому вечно не сидится на месте, так что большую часть совместной жизни они провели в трейлерах или на лодках.

„Пару раз мы пытались пожить в каменной коробке — в смысле, обычном доме, — шутит Ян, принимая меня в гостях, — но не прижились: не наше это“.

Яну 70 лет, и на вращающемся водительском сиденье трейлера он сидит, подогнув под себя одну ногу — это единственная поза, которая помогает ему облегчить постоянные боли в спине. Его жене Эльс 71 год, и она страдает от деменции, а потому мысли свои формулирует с большим трудом, пишет BBC.

„С этим все прекрасно“, — говорит она, легко поднявшись и указывая на свое тело. „А вот с этим просто кошмар“, — добавляет она, показывая на голову.

Познакомились Ян и Эльс еще в детском саду — и тех пор не расставались. Он в юности играл в молодежной сборной Нидерландов по хоккею, а затем стал спортивным тренером. Эльс получила диплом учительницы начальной школы. Однако годы совместной жизни супругов определила именно их общая любовь к воде, лодкам и парусному спорту.

В молодости они жили в маленьком плавучем домике. Потом купили судно побольше и начали перевозить грузы по каналам в пределах страны.

Эльс параллельно растила их единственного сына (своего имени он попросил не указывать). Мальчика отдали в школу-пансион, где он жил с понедельника по пятницу, проводя выходные с родителями. На время школьных каникул, когда ребенка можно было взять с собой в путешествие, Ян и Эльс старались найти такие заказы, доставка которых привела бы их в интересные места — вдоль реки Рейн или на северные голландские острова.