"Семь минут коллективного молчания“: cамая известная в мире перформанс-художница Марина Абрамович провела необычную акцию

Во время своей акции Абрамович обратилась к главной теме фестиваля в 2024 году — „Мир“. Со сцены она произнесла речь:

"В течение моей 55-летней карьеры я всегда работала с энергией. И нет лучшего места, чем здесь и сейчас, чтобы сделать энергетическое вторжение. […] Мир находится в очень дерьмовой точке. Войны, голод, протесты, убийства, насилие. Но что если взглянуть на это шире? Насилие порождает насилие, убийства порождают убийства, гнев порождает гнев, демонстрации приводят к демонстрациям. Здесь [на „Гластонбери“] мы попытаемся сделать что-то другое: оказаться в настоящем, здесь и сейчас. Все вместе мы можем подарить друг другу безусловную любовь. Только изменив себя, мы можем изменить мир“.

После короткой речи художница предложила зрителям фестиваля положить руки на плечи соседей, удобно встать и закрыть глаза. Эмили Эйвис — музыкальный продюсер, организатор „Гластонбери“ и дочь Майкла Эвиса, придумавшего фестиваль, — ударила в гонг, после чего зрители должны были семь минут не произносить ни слова. Когда публика замолчала, Абрамович развела руки — оказалось, что на ней платье, скроенное в форме пацифистского знака „Символ мира“.

В интервью Vogue перед выступлением Абрамович говорила, что эта акция для нее — серьезный вызов. По ее словам, еще ни один перформер не выступал перед аудиторией в 175-200 тысяч человек. Самый большой зал, перед которым она оказывалась, составлял шесть тысяч. Акция на фестивале вполне могла провалиться, рассуждала художница: „Люди приходят [на фестиваль], чтобы повеселиться. Они пьют, употребляют наркотики. Погода хорошая. Но я прошу их побыть в тишине и подумать о состоянии планеты, которая сейчас находится в аду. […] Многое может пойти не так, но я буду стоять там, с раскрытыми руками“.

В том же интервью Vogue она уточнила, что подразумевает под „адом“ — войны, глобальное потепление, бедность, события в Украине и Палестине. Со сцены она не делала политических заявлений. Некоторые зрители в толпе держали палестинские флаги.