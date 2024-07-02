Площадка с сюрпризом. Где в Риге дадут премьеру спектакля Крымова с Хаматовой после отказа Национального театра?

Сцена Национального театра - не подходящее местом для гастролей на русском языке во время, когда Россия продолжает войну в Украине, развязанную кровавым режимом Путина“, - заявил порталу Delfi директор Национального театра Марис Витолс.

Зимой, после премьеры латышского спектакля Дмитрия Крымова „Питер Пен. Синдром“, директор подписал договор аренды на мировую премьеру независимого проекта „Записки сумасшедших“ на русском языке с латышскими титрами. А спустя несколько месяцев отказался от нее. „осознав, что не оценило должным образом символическое и моральное значение этой аренды в условиях российской агрессии против Украины“.