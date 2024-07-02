02.07.2024, 08:09
Площадка с сюрпризом. Где в Риге дадут премьеру спектакля Крымова с Хаматовой после отказа Национального театра?(11)
ФОТО: | Delfi Meedia
Две недели назад Латвийский Национальный театр отказал в аренде помещения для постановки Дмитрия Крымова „Записки сумасшедших“ с участием Чулпан Хаматовой и Максима Суханова: до окончания войны в Украине русского языка на сцене не будет. Глава балтийской компании-прокатчика спектакля Art Forte Юлии Лочмеле нашла другие площадки — неожиданные, пишет rus.delfi.lv.
Сцена Национального театра - не подходящее местом для гастролей на русском языке во время, когда Россия продолжает войну в Украине, развязанную кровавым режимом Путина“, - заявил порталу Delfi директор Национального театра Марис Витолс.
Уже заказано?