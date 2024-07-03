Исследование: бот СhatGPT сдает экзамены лучше людей. Отличить его работы от студенческих почти невозможно

Для своего исследования специалисты из Университета Рединга использовали бот ChatGPT — одно из ведущих приложений, использующих искусственный интеллект.

С его помощью они сконструировали 33 фальшивых „студента“ и отправили их сдавать экзамены по психологии для желающих получить степень бакалавра в этом же университете.

По данным исследователей, результаты ненастоящих „студентов“ в среднем были на полбалла выше, чем у их реальных сверстников.

А эссе, написанные искусственным интеллектом, практически невозможно отличить от написанных живыми людьми: 94% из них не вызвали подозрений у проверяющих, пишет Би-би-си.

Авторы работы, опубликованной в журнале Plos One, отмечают, что в реальности, вероятно, удастся выявить еще меньший процент работ, изготовленных при помощи ИИ. Показатель в 6% они считают завышенным.

„Это особенно тревожно, поскольку работы, выполненные с помощью ИИ, получали более высокие оценки, чем реальные работы студентов, — говорится в исследовании. — Таким образом, студенты могут безнаказанно списывать с помощью ИИ — и при этом получать более высокие оценки, чем те, кто сдавал честно“.

Доцент Питер Скарф и профессор Этьен Рош, руководившие исследованием, заявили, что полученные ими результаты должны стать „тревожным сигналом“ для преподавателей всего мира.

По словам Скарфа, многие университеты ушли от традиционных экзаменов, когда студентам приходится писать работы от руки, и теперь учебным заведениям нужно задуматься о том, как бороться со „списыванием“ при помощи ИИ.

„Необязательно возвращаться к экзаменационным работам, написанным от руки, но с учетом развития ИИ глобальному сектору образования придется меняться“, — считает Скарф.

„Абстрактные рассуждения“

В ходе исследования экзаменационные ответы и эссе, выполненные искусственным интеллектом для модулей первого, второго и третьего курсов, представили проверяющим вместе с ответами обычных студентов, не указав авторство работ.