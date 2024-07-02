ФОТО | На конкурсе дрэг-королей стран Балтии лучшим признан эстонский артист Sväto Slava(2)
В этом году победителем конкурса стал эстонский артист Sväto Slava. Он завоевал титул лучшего дрэг-короля в странах Балтии. Конкурс прошел в минувшую пятницу, 28 июня, в Риге. Представители Эстонии уже четыре раза привозили домой победу.
Дрэг-кинг (англ. Drag king, от drag: мужская одежда, надеваемая женщиной, или женская одежда, надеваемая мужчиной и king — король) — термин используют для названия женщин, которые переодеваются в мужскую одежду, в большинстве случаев — на сцене. Чаще всего это артистки, которые вначале переодеваются, а затем подражают мужчинам, следуя их гендерным ролям.
Sväto Slava начал заниматься дрэг-культурой еще в Великобритании. По словам артиста, выходя на сцену конкурса, он очень нервничал, но справился с волнением благодаря всеобщей поддержке. "Я очень горжусь тем, что в странах Балтии такая богатая культура дрэг-королей, и коллектив Baltic Drag King играет в этом большую роль. Я очень благодарен за поддержку зрителей и других участников конкурса“, - отметил он.
Третье место в конкурсе также занял артист из Эстонии - Flame Boyanze, как и Sväto Slavа, недавно окончивший дрэг-школу House of Pedestrian. "Поскольку я начал участвовать в конкурсах Pedestrian всего девять месяцев назад, стать третьим - это просто потрясающе. Я очень рад, что смог принять участие в мероприятии и стать свидетелем победы Sväto Slava“, — поблагодарил Flame Boyanze.
В конкурсе участвовали также Will Hung и Oleandro из Тарту, Литву представлял King A, а Латвию - lDio De Sun, Vincent Hemingay и Macho Queen.
В последнее время — женщины, участницы типичного дрэг-шоу, которое является составной частью театральной культуры бурлеска, а также составляющим элементом создания гендерных иллюзий, популярных в ЛГБТ-сообществах. Выступления сопровождаются особыми приёмами макияжа, костюмерного искусства и отличаются особой манерой выступления. Такие артисты специально придумывают утрированно женские или чрезвычайно „мачистские“ псевдонимы. Шоу может состоять из танцев, сценических зарисовок, стэндапа и пения, живого или под фонограмму. В стиле дрэг-кинг зачастую выступают женщины, представляющие утрированный образ мачо и изображающие различных персонажей, или же они могут подражать образу знаменитостей-мужчин, таких как Элвис Пресли, Майкл Джексон, Тим Макгроу и других.