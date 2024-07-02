ФОТО | На конкурсе дрэг-королей стран Балтии лучшим признан эстонский артист Sväto Slava

Дрэг-кинг (англ. Drag king, от drag: мужская одежда, надеваемая женщиной, или женская одежда, надеваемая мужчиной и king — король) — термин используют для названия женщин, которые переодеваются в мужскую одежду, в большинстве случаев — на сцене. Чаще всего это артистки, которые вначале переодеваются, а затем подражают мужчинам, следуя их гендерным ролям.

Sväto Slava начал заниматься дрэг-культурой еще в Великобритании. По словам артиста, выходя на сцену конкурса, он очень нервничал, но справился с волнением благодаря всеобщей поддержке. "Я очень горжусь тем, что в странах Балтии такая богатая культура дрэг-королей, и коллектив Baltic Drag King играет в этом большую роль. Я очень благодарен за поддержку зрителей и других участников конкурса“, - отметил он.

Третье место в конкурсе также занял артист из Эстонии - Flame Boyanze, как и Sväto Slavа, недавно окончивший дрэг-школу House of Pedestrian. "Поскольку я начал участвовать в конкурсах Pedestrian всего девять месяцев назад, стать третьим - это просто потрясающе. Я очень рад, что смог принять участие в мероприятии и стать свидетелем победы Sväto Slava“, — поблагодарил Flame Boyanze.

В конкурсе участвовали также Will Hung и Oleandro из Тарту, Литву представлял King A, а Латвию - lDio De Sun, Vincent Hemingay и Macho Queen.