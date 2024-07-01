Kарта фестиваля и памятка: как добраться, где парковаться и чем наслаждаться на Õllesummer

Посетители, приезжающие на электросамокатах и велосипедах, должны помнить, что их нельзя парковать в непосредственной близости от концертной площадки, чтобы избежать заторов у ворот Oru и Mere и в окрестностях фестиваля. Весь общественный транспорт работает в обычном режиме, поэтому организаторы рекомендуют добираться на автобусе или пешком. Те, кто передвигается в окрестностях концертной площадки, должны внимательно следить за временными знаками ограничения скорости и парковки.

Посетители, которые все же хотят приехать на фестиваль на автомобиле, могут оставить их на парковках у ворот Mäe и Mere, воспользовавшись приложением SNABB. Дневной билет на парковку у ворот Mäe (15 евро) можно приобрести заранее здесь: https://ollesummer.ee/parkimine/. Дневной билет на парковку у ворот Mere можно купить только на месте, и он стоит 25 евро. Билет на автомобильное место действует с 17:00 соответствующего дня до 12:00 следующего дня.

Посмотрите схему парковок здесь: https://ollesummer.ee/parkimine/

Впервые в истории крупных мероприятий в Эстонии можно обменять пропуск Õllesummer на браслет за два дня до мероприятия - 1 и 2 июля. Пункты обмена будут открыты оба дня с 11:00 до 20:00 у ворот Oru на Таллиннском певческом поле и на террасе ресторана Pomo по адресу Pärnu mnt 3.

Организаторы напоминают, что на территорию нельзя проносить свою еду и напитки, острые предметы, складные стулья, зонты и другие вещи, которые могут мешать другим людям. На фестиваль нельзя приносить селфи-палки, профессиональные видеокамеры и фотоаппараты (со съемными объективами), а также дроны.

30-й юбилейный Õllesummer пройдет с 3 по 6 июля на Таллинском певческом поле. В течение четырех дней на сценах выступят более 70 артистов. На фестивале будет создано девять сцен в разных стилях, а также множество развлекательных зон, таких как сауна, Тиволи, детская зона и банджи-джампинг. Главная аллея у моря будет заполнена национальными кухнями и фудтраками.