Сийм Каллас признался, что уже несколько лет находится в ссоре с Андрусом Ансипом

„Ситуация резко изменилась после выборов 2019 года. На послевыборной вечеринке он бросил мне в лицо оскорбление, которое я даже не помню точно, и после этого отношения прекратились“, - признался Сийм Каллас.

Однако он отметил, что все не настолько плохо, чтобы Ансип при встрече в коридоре отворачивался в сторону. „Думаю, мы поздороваемся друг с другом, хотя давно не виделись“, - рассказал Каллас Õhtuleht.

СМИ много писали о противостоянии Каи Каллас и Андруса Ансипа. Уже в конце прошлого года Ансип подчеркнул в интервью ERR, что Каллас требуется замена на посту премьера. Ансип отметил, что кредит доверия к премьер-министру исчерпан.

„Это происходит не только из-за скандала с российским бизнесом, но и из-за более общего отношения и способа ведения политики“, - сказал он, и это лишь один пример из его многочисленных критических замечаний.