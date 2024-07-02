Маарду торжественно отметит в следующие выходные свой День рождения

„Празднуя День рождения Маарду, мы отмечаем, прежде всего, богатую историю и динамичное развитие города, а также сильное чувство сплоченности маардусцев – нам есть чем гордиться!“ - сказал мэр города Маарду Владимир Архипов. „Успех и рост нашего города были бы невозможны без поддержки и вклада каждого жителя Маарду. Наши люди — это наша главная сила, спасибо вам за то, что делаете Маарду таким особенным и уютным местом. Приглашаю вас на День города, чтобы вместе отпраздновать наши достижения и мечты о будущем!“ - добавил Архипов.
Маарду - спортивный город, и празднование Дня города в нем всегда начинается активно. 13 июля в 10.00 на городском стадионе Маарду (Karjääri 4) состоится общегородская утренняя зарядка, которая поможет проснуться даже самым большим соням и подарит небывалый заряд энергии на весь день. Веселую тренировку проведут опытные тренеры Дана Гребенюк и Илана Соминская. Они представят на свежем воздухе разнообразные упражнения из разных видов спорта, включая растяжку, фитнес, танцы и капоэйру. Все упражнения адаптированы как для начинающих, так и для опытных спортсменов, и подарят радостное настроение спортсменам всех возрастов. Мотивацию у самых маленьких будет поддерживать добрый осьминог Марвин, который подарит каждому малышу теплые объятия.
Спортивной атмосферой можно будет также насладиться и на увлекательных городских соревнованиях по волейболу. Любимый летний вид спорта порадует всех желающих - как детей, так и взрослых. Сбор команд состоится в 11.30 на городском стадионе Маарду (Karjääri 4), откуда команды отправятся к разным игровым площадкам.
Официальное празднование дня рождения Маарду пройдет в самом сердце города, в парке Келламяэ, где в 15.00 начнется культурная программа, посвященная Дню города. На сцене выступят творческие маардуские коллективы, а также приглашенные артисты. Детей порадуют батуты и карусели, что сделает день незабываемым. Вечер завершат Герли Падар-Пармас и ансамбль „Гороскоп“, которые выйдут на сцену в 21.00.
Празднование Дня города традиционно длится два дня и продолжится в воскресенье 14 июля c 10.00 - 20.00 в прекрасном Мууга, где пройдет День домашних кафе Мууга. В рамках этого мероприятия местные жители смогут открыть уютное домашнее кафе в своем саду, предлагая гостям домашнюю выпечку, сладости, закуски, а также вкусные напитки. C 14.00-19.00 адресу Мурелипуу пст 50а состоится обсуждение Садовой академии Мууга на важные для местного сообщества темы. Мероприятие проводят активисты Muuga selts.
ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ГОРОДА МААРДУ 2024
Суббота, 13 июля 2024
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ГОРОДСКОМ СТАДИОНЕ МААРДУ
10.00 - Общегородская утренняя зарядка
11.30 - Городские соревнования по волейболу
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА В ПАРКЕ КЕЛЛАМЯЭ
15.00 - Выступление детских коллективов Маарду
16.00 - Приветствие руководства города, церемония поднятия флага Маарду
16.10 - Выступают коллективы Маардуского Рахвамая, Маардуский городской хор, Capoeiro
17.10 – „Ягори“ и друзья
18.10 - Студия „DeLight“
19.00 – „Trio Naturale“
20.00 - Технический перерыв
20.15 – „ТRIBUTE IOWA“
20.45 - Технический перерыв
21.00 - Герли Падар-Пармас и ансамбль „Horoskoop“
22.00 - Закрытие программы
Воскресенье, 14 июля 2024
10.00-20.00 - День домашних кафе в Мууга
14.00-19.00 - Садовая академия Мууга, Мурелипуу пст 50a