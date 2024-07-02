Маарду торжественно отметит в следующие выходные свой День рождения

„Празднуя День рождения Маарду, мы отмечаем, прежде всего, богатую историю и динамичное развитие города, а также сильное чувство сплоченности маардусцев – нам есть чем гордиться!“ - сказал мэр города Маарду Владимир Архипов. „Успех и рост нашего города были бы невозможны без поддержки и вклада каждого жителя Маарду. Наши люди — это наша главная сила, спасибо вам за то, что делаете Маарду таким особенным и уютным местом. Приглашаю вас на День города, чтобы вместе отпраздновать наши достижения и мечты о будущем!“ - добавил Архипов.

Маарду - спортивный город, и празднование Дня города в нем всегда начинается активно. 13 июля в 10.00 на городском стадионе Маарду (Karjääri 4) состоится общегородская утренняя зарядка, которая поможет проснуться даже самым большим соням и подарит небывалый заряд энергии на весь день. Веселую тренировку проведут опытные тренеры Дана Гребенюк и Илана Соминская. Они представят на свежем воздухе разнообразные упражнения из разных видов спорта, включая растяжку, фитнес, танцы и капоэйру. Все упражнения адаптированы как для начинающих, так и для опытных спортсменов, и подарят радостное настроение спортсменам всех возрастов. Мотивацию у самых маленьких будет поддерживать добрый осьминог Марвин, который подарит каждому малышу теплые объятия.

Спортивной атмосферой можно будет также насладиться и на увлекательных городских соревнованиях по волейболу. Любимый летний вид спорта порадует всех желающих - как детей, так и взрослых. Сбор команд состоится в 11.30 на городском стадионе Маарду (Karjääri 4), откуда команды отправятся к разным игровым площадкам.

Официальное празднование дня рождения Маарду пройдет в самом сердце города, в парке Келламяэ, где в 15.00 начнется культурная программа, посвященная Дню города. На сцене выступят творческие маардуские коллективы, а также приглашенные артисты. Детей порадуют батуты и карусели, что сделает день незабываемым. Вечер завершат Герли Падар-Пармас и ансамбль „Гороскоп“, которые выйдут на сцену в 21.00.