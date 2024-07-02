В Эстонии любят не пиво: ученые сравнили особенности потребления алкоголя в Европе

В особенностях потребления алкоголя в разных странах не последнюю роль играет и продолжительность жизни. Вред, который наносит алкоголь организму человека, отражается в итоге на общей смертности населения. Литр выпитого алкоголя при этом приводит к последствиям различной степени тяжести. Так, алкоголь является распространенной причиной смерти больных туберкулезом. В некоторых странах туберкулез, например, не является распространенным заболеванием. Рем подчеркивает, что если бы исходная ситуация была сравнима во всех странах, то и статистка смертей от употребления алкоголя была бы более схожей.

Самый большой вред алкоголь наносит населению в странах Восточной Европы, где чаще употребляют крепкое спиртное. Менее пагубным употребление алкоголя за последние 20 лет оказалось для Западной Европы, где население предпочитает распивать более легкие спиртные напитки. То есть, вино - хорошо, а водка - плохо? Соавтор исследования Юрген Рем, занимающийся научными изысканиями в Торонто и Гамбурге, предостерегает от поспешных выводов. „10 граммов алкоголя - это 10 граммов алкоголя, неважно выпиваете ли вы крепкое спиртное, вино или пиво“, - сказал ученый в интервью информационному агентству dpa.

В Европе сильно выделяются сразу несколько стран, где употребление алкоголя наиболее тесно связано с повышенным риском развития заболеваний и смертности. Что касается взаимосвязи со смертностью, то самые высокие показатели за последние 20 лет были у Украины, Литвы, Латвии и Эстонии. Сокращение продолжительности жизни ученые также связывают с проблемой потребления алкоголя. Этот список стран снова возглавила Украина. Второе и третье места достались Латвии и Литве соответственно.

Выпивает ли человек бокал вина или отдает предпочтение крепкому алкоголю, в определенной степени зависит и от места его жительства. Особенности потребления алкогольных напитков глубоко укоренились в культуре населения, в связи с чем на протяжении последних двух десятилетий сложились уже прочные традиции. К таким выводам пришли исследователи , изучившие потребление спиртных напитков в странах ЕС, Исландии, Норвегии и Украине. Его результаты были опубликованы в специализированном журнале „Addiction“. Анализ данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также показал, насколько опасным может быть употребление алкоголя.

В целом команда исследователей выделила шесть типов потребления алкоголя, характерных для населения европейский стран. Любопытно, что по количеству выпиваемого алкоголя ученые не нашли сильных различий, только региональные особенности. Так, на юге Европе, где в основном потребляют вина, общее потребление алкоголя на душу населения составило около 9,2 литра в год - в таких странах, как Франция, Италия, Греций. И около 12 литров в восточноевропейских странах, например - в Эстонии, Латвии и Литве, где наряду с вином широко распространено и крепкое спиртное. Германию ученые отнесли к странам, где доминирует потребление пива, и относительно небольшое предпочтение отдается шнапсу. Есть также страны, где много пьют как пиво, так и крепкие напитки. Например, в Хорватии, Чехии и Польше потребление алкоголя часто заканчивается сильным опьянением.

Ученые выделили еще одну группу стран, к которой относятся Украина и Болгария. Здесь ярко выражены две тенденции: большая часть населения вообще не употребляет алкоголь, при этом у тех, кто выпивает, популярно именно крепкое спиртное. Последняя категория стран, которую классифицировала команда ученых, - это те, где потребление алкоголя связано с сильным опьянением: к ним относятся Финляндия, Исландия, Ирландия.

Привычки не меняются

Особенности потребления алкоголя не менялись на протяжении десятилетий. Ученые изучили данные по следующим годам: 2000-й, 2010-й, 2015-й и 2019-й. „Европа остается регионом с ярко выраженными особенностями потребления алкоголя, которые тесно связаны с культурой стран и сложно поддаются изменению“, - сделала вывод международная команда ученых. На общем фоне их особо удивил тот факт, что в 2000 году выделилась группа стран, где употребление алкоголя оказалось на особо низком уровне. Речь шла о четырех странах - Норвегии, Польше, Исландии, Швеции. Связано это было, однако, не с изменением привычек у населения, а с ведением ограничительных мер на употребления алкогольных напиток. В последующий период - с 2000 года по 2010-й - все вышеперечисленные страны сделали послабления.

Авторы исследования уверены, что так как особенности потребления алкоголя сильно влияют и на общую картину состояния здоровья населения, государства должны принимать меры регулирования на политическом уровне. Только так можно изменить уже устоявшиеся традиции.