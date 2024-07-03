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03.07.2024, 15:00

ФОТО | Scooter прибыл в Таллинн на частном самолете за несколько часов до выхода на сцену Õllesummer

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Scooter прибыл в Таллинн
Scooter прибыл в Таллинн
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Звезда, выступающая 3 июля на Певческом поле в рамках Õllesummer, приземлился на частном самолете в Таллиннском аэропорту буквально за несколько часов до выхода на главную сцену фестиваля.

Scooter выступит в сопровождении впечатляющего пиротехнического шоу на главной сцене Õllesummer в день открытия, 3 июля. В этот же день на фестивале также выступят Karl Killing, Grete Paia x Pürr Müdd, Tanel Padar, Põhja-Tallinn, Estonian Voices, Maarja-Liis Ilus и другие.

Кстати, у Scooter в райдере прописаны интересные требования. Помимо привычных для такой мегазвезды условий - таких, как пятизвездочный отель и строгие меры безопасности, Scooter хочет видеть за кулисами пирог с изюмом и полностью оборудованный DJ-сетап. Артист привык играть музыку перед выходом на сцену, и для этого ему нужна лучшая техника.

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