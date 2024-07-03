03.07.2024, 15:00
ФОТО | Scooter прибыл в Таллинн на частном самолете за несколько часов до выхода на сцену Õllesummer(34)
ФОТО: | Delfi Meedia
Звезда, выступающая 3 июля на Певческом поле в рамках Õllesummer, приземлился на частном самолете в Таллиннском аэропорту буквально за несколько часов до выхода на главную сцену фестиваля.
Scooter выступит в сопровождении впечатляющего пиротехнического шоу на главной сцене Õllesummer в день открытия, 3 июля. В этот же день на фестивале также выступят Karl Killing, Grete Paia x Pürr Müdd, Tanel Padar, Põhja-Tallinn, Estonian Voices, Maarja-Liis Ilus и другие.
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