ФОТО | Õllesummer открыл свои двери! Сколько придется заплатить за выпить-перекусить на фестивале?(27)
На Õllesummer в этом году, как и на всех крупных фестивалях, представлен широкий выбор еды и напитков на любой вкус и кошелек. В первые часы работы фестиваля мы изучили цены, чтобы вы знали, к чему готовиться морально и материально.
На фестивале Õllesummer классические блюда стрит-фуда представлены в разнообразии. Гостей ждет обширное меню, которое наверняка удовлетворит изголодавшихся любителей летних опен-эйров.
Здесь можно найти как традиционные блюда стрит-фуда, так и необычные кулинарные предложения от всевозможных поваров. Бургеры, врапы, хот-доги и шашлык, пиво, сидры и коктейли, а из необычного – воки. Для любителей сладкого здесь представлен широкий выбор мягкого мороженого, длинных конфет, различных пирожных и коктейлей.
Основные блюда:
Шашлык: около 12 евро за порцию.
Бургеры: 8-13 евро.
Буррито и кебаб: 10-12 евро.
Хот-доги: 6-10 евро.
Корн-доги: 4-5 евро
Напитки:
Пиво: от 5 евро
Сидр: от 5 евро
Вино: 6-8 евро за бокал и дороже.
Десерты и закуски:
Фрукты: от 3 евро за порцию.
Торты и пирожные: от 3 евро.
Итог:
На 20 евро можно слегка перекусить и взять что-то выпить. Например, гамбургер и бокал сидра обойдутся в 15-18 евро.
Фестиваль предлагает разнообразие на любой вкус и бюджет, обеспечивая отличное дополнение к музыкальной программе, но потратиться на сытое времяпрепровождение, конечно, придется.