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03.07.2024, 20:28

ФОТО | Õllesummer открыл свои двери! Сколько придется заплатить за выпить-перекусить на фестивале?

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Õllesummer 2024.07.03
Õllesummer 2024.07.03
ФОТО: KARLI SAUL

На Õllesummer в этом году, как и на всех крупных фестивалях, представлен широкий выбор еды и напитков на любой вкус и кошелек. В первые часы работы фестиваля мы изучили цены, чтобы вы знали, к чему готовиться морально и материально.

На фестивале Õllesummer классические блюда стрит-фуда представлены в разнообразии. Гостей ждет обширное меню, которое наверняка удовлетворит изголодавшихся любителей летних опен-эйров.

Здесь можно найти как традиционные блюда стрит-фуда, так и необычные кулинарные предложения от всевозможных поваров. Бургеры, врапы, хот-доги и шашлык, пиво, сидры и коктейли, а из необычного – воки. Для любителей сладкого здесь представлен широкий выбор мягкого мороженого, длинных конфет, различных пирожных и коктейлей.

Основные блюда:

  • Шашлык: около 12 евро за порцию.

  • Бургеры: 8-13 евро.

  • Буррито и кебаб: 10-12 евро.

  • Хот-доги: 6-10 евро.

  • Корн-доги: 4-5 евро

Напитки:

  • Пиво: от 5 евро

  • Сидр: от 5 евро

  • Вино: 6-8 евро за бокал и дороже.

Десерты и закуски:

  • Фрукты: от 3 евро за порцию.

  • Торты и пирожные: от 3 евро.

Итог:

На 20 евро можно слегка перекусить и взять что-то выпить. Например, гамбургер и бокал сидра обойдутся в 15-18 евро.

Фестиваль предлагает разнообразие на любой вкус и бюджет, обеспечивая отличное дополнение к музыкальной программе, но потратиться на сытое времяпрепровождение, конечно, придется.

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RusDelfi
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