Таллинн сдаст black-box центра культуры „Сальме“ в аренду Vaba Lava

Фонд Vaba Lava был создан десять лет назад с целью стать театральной платформой и центром, который помогает малым театрам и актерам-фрилансерам выйти на новый уровень. С годами Vaba Lava превратился в театральный центр, который тесно сотрудничает с зарубежными учреждениями сферы культуры. Покинув Творческий городок „Теллискиви“, фонд Vaba Lava почти год не имел собственных залов, однако теперь в сотрудничестве с Таллинном найдено решение, которое обеспечит дальнейшую стабильную работу Vaba Lava. Два театральных зала black-box центра культуры „Сальме“ перейдут в распоряжение Vaba Lava примерно через год, когда Таллиннский городской театр вернется на улицу Лай.
По словам вице-мэра Каареля Оя, решение передать театральные залы центра культуры „Сальме“ в распоряжение фонда Vaba Lava принято в связи с тем, что в культурной жизни Таллинна он является важным театральным учреждением. „Ландшафт малых театров и театральных проектов в Таллинне очень жизнеспособный, они стали важным дополнением к большим репертуарным театрам. Именно Vaba Lava как организация представляет собой одно из важнейших звеньев, обеспечивающих сохранение и развитие этого разнообразия. Для города это большая победа, что и через год, когда Таллиннский городской театр перестанет использовать эти залы, театральное искусство высокого уровня будет постоянно представлено в центре культуры „Сальме““, – отметил Оя.
5 июня фонд Vaba Lava подал заявление об аренде коммерческих помещений на третьем этаже центра культуры „Сальме“ (Сальме, 12) общей площадью 982,1 м2 сроком на пять лет. С 2020 года этими помещениями пользуется Таллиннский городской театр, соответствующий договор действует до 4 июня 2025 года. Фонд Vaba Lava готов заключить договор аренды с 4 августа 2025 года.
Необходимость сдачи коммерческой площади в аренду за 13 месяцев до фактической передачи помещений обусловлена спецификой деятельности театров. „Спектакли, репертуар и договоренности с участниками готовятся заблаговременно, спектаклям предшествуют репетиции. Постановка и художественное решение часто зависят от конкретного места исполнения, поэтому необходимо заранее обеспечить помещение“, – объяснила старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур.
Договор аренды заключат Таллиннский центр культуры „Сальме“, находящийся в ведении управы Пыхья-Таллинна, и фонд Vaba Lava. Сдаваемые в аренду помещения меблированы и оснащены специальной техникой, необходимой для деятельности театра. Арендная плата составит в первый год 7 евро за квадратный метр, также арендатор будет оплачивать побочные расходы, связанные с использованием коммерческого помещения. Vaba Lava может передавать помещения в распоряжение предприятиям сферы культуры и театра, а также своим партнерам.