Таллинн сдаст black-box центра культуры „Сальме“ в аренду Vaba Lava

Фонд Vaba Lava был создан десять лет назад с целью стать театральной платформой и центром, который помогает малым театрам и актерам-фрилансерам выйти на новый уровень. С годами Vaba Lava превратился в театральный центр, который тесно сотрудничает с зарубежными учреждениями сферы культуры. Покинув Творческий городок „Теллискиви“, фонд Vaba Lava почти год не имел собственных залов, однако теперь в сотрудничестве с Таллинном найдено решение, которое обеспечит дальнейшую стабильную работу Vaba Lava. Два театральных зала black-box центра культуры „Сальме“ перейдут в распоряжение Vaba Lava примерно через год, когда Таллиннский городской театр вернется на улицу Лай.

По словам вице-мэра Каареля Оя, решение передать театральные залы центра культуры „Сальме“ в распоряжение фонда Vaba Lava принято в связи с тем, что в культурной жизни Таллинна он является важным театральным учреждением. „Ландшафт малых театров и театральных проектов в Таллинне очень жизнеспособный, они стали важным дополнением к большим репертуарным театрам. Именно Vaba Lava как организация представляет собой одно из важнейших звеньев, обеспечивающих сохранение и развитие этого разнообразия. Для города это большая победа, что и через год, когда Таллиннский городской театр перестанет использовать эти залы, театральное искусство высокого уровня будет постоянно представлено в центре культуры „Сальме““, – отметил Оя.

5 июня фонд Vaba Lava подал заявление об аренде коммерческих помещений на третьем этаже центра культуры „Сальме“ (Сальме, 12) общей площадью 982,1 м2 сроком на пять лет. С 2020 года этими помещениями пользуется Таллиннский городской театр, соответствующий договор действует до 4 июня 2025 года. Фонд Vaba Lava готов заключить договор аренды с 4 августа 2025 года.