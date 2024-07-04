Аромат выпечки: управа района Ласнамяэ снова приглашает жителей на фестиваль пирожков(4)
В субботу, 27 июля, в парке Паэ пройдет традиционный фестиваль пирожков, принять участие в котором можно будет всей семьей. Управа района Ласнамяэ ищет торговцев для участия в фестивале.
„Фестиваль пирожков в Ласнамяэ традиционно проходит в парке Паэ. На данный момент мы ищем различных торговцев для участия в мероприятии. Посетителям фестиваля не стоит забывать, что в парке обитает большое количество птиц, которых мы убедительно просим не кормить. Эта просьба к жителям действует как в день фестиваля, так и в остальное время, так как подкормка птиц угрожает их здоровью. Я приглашаю всех жителей и гостей района Ласнамяэ посетить фестиваль!“, – сказал исполняющий обязанности старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.
В субботу, 27 июля, с 11 часов в парке Паэ (ул. Паэпарги, 9) состоится традиционный фестиваль для всей семьи, в центре внимания которого будут пироги и другая выпечка. Мероприятие продлится до 16 часов.
Управа района Ласнамяэ ищет торговцев для участия в фестивале. В случае фестиваля пирожков предпочтение отдают продавцам пирожков и другой выпечки. Период торговли должен длиться с 11.00 до 16.00. При подаче блюд необходимо использовать многоразовую посуду. Предприятия общественного питания должны обеспечить места раздельного сбора отходов, где можно сортировать смешанные бытовые отходы, биоразлагаемые отходы и упаковку. Торговцам следует учитывать, что товары и предлагаемые услуги должны подходить под формат праздника и что мероприятие полностью безалкогольное.