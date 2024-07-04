Аромат выпечки: управа района Ласнамяэ снова приглашает жителей на фестиваль пирожков

„Фестиваль пирожков в Ласнамяэ традиционно проходит в парке Паэ. На данный момент мы ищем различных торговцев для участия в мероприятии. Посетителям фестиваля не стоит забывать, что в парке обитает большое количество птиц, которых мы убедительно просим не кормить. Эта просьба к жителям действует как в день фестиваля, так и в остальное время, так как подкормка птиц угрожает их здоровью. Я приглашаю всех жителей и гостей района Ласнамяэ посетить фестиваль!“, – сказал исполняющий обязанности старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.