ВИДЕО | „Все очень сложно и цинично“. Будущий премьер-министр Эстонии сравнил реальную политику и популярный сериал

Журналист Delfi спросил у Михала, смотрел ли он сериал „Карточный домик“, на что тот ответил положительно.

„Первые сезоны, конечно же, были лучше, чем последние. Но в основном политика, конечно же, намного проще, чем в мире „Карточного домика“. Там все было очень сложно и очень цинично. Политика же довольно часто намного проще и душевнее, а люди в ней - намного рассудительнее, чем показывают в различных телесериалах“, - прокомментировал Михал.

„Поэтому советую всем воспринимать это как некую пародию. Зачастую говорят, что если начать лечить людей по примеру „Доктора Хауса“, например, или каких-либо других сериалов про медицину, то это уж точно закончиться летальным исходом. По всей видимости, в случае с политикой и „Карточным домиком“ похожая история“, - добавил он.

После этого журналист сравнил реформиста с главным героем сериала Фрэнком Андервудом, который хотя и терпит неудачи много раз, но в итоге все же становится президентом, потому что он более сообразительный и дальновидный, чем другие политики. В ответ на это Михал посмеялся, что он уж точно не Фрэнк Андервуд эстонской политики.