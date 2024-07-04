ГАЛЕРЕЯ | Под музыку в приятной атмосфере: в Теллискиви открыли парк вместо парковки

Территория площадью почти 5000 м² была превращена из парковки в парковую зону с целью уравновесить общественное пространство района и сделать его более доступным для людей.

Парк предоставляет предприятиям Теллискиви возможность расшириться на улицу, людям — больше возможностей для движения и отдыха в окружении зеленых зон.

На мероприятии по открытию парка выступали музыканты Ярек Каcар, Тимо Вендт и Жоэль (Joelle), атмосферу создавал DJ Танел Матсалу, а завершился вечер показом в кинотеатре под открытым небом фильма „Человек, который украл Бэнкси“. Показ фильма также знаменует начало летнего сезона кинотеатра под открытым небом в Теллискиви, а уже завтра, 5 июля, в Теллискиви откроется выставка всемирно известного художника Бэнкси.