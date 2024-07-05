ГАЛЕРЕЯ | На главной сцене Õllesummer - культовая латвийская группа Brainstorm. Под аркой Певческого поля собрались тысячи фанатов

Пятница в самом разгаре! На Õllesummer стекаются люди со всей Эстонии. И, как вы видите, настроение у народа хорошее. На Певческом поле шипят мангалы, пиво льется рекой, а через тучи наконец-то пробилось солнце, хотя и есть риск небольшого дождика.