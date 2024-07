Неуступчивые и несознательные: ученые нашли у курильщиков характерные черты личности

Для разработки стратегий по преодолению тяги к табаку и предотвращению начала курения важно знать, какие факторы, в том числе личностные, играют роль в формировании зависимости. Вклад в изучение темы внесли авторы новой работы, опубликованной в журнале PLOS One.

Ученые воспользовались данными исследовательского проекта Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHARE) с участием жителей Европы в возрасте 50 лет и старше.