„Одна клавиша для Ланы, вторая - мне“. Раймонд Паулс рассказал о своем памятнике на кладбище

Памятник на латвийском кладбище Лачупес виден издалека, если войти с главного входа. „Первая клавиша для Ланы, вторая - мне. Это знак уважения и любви - эта женщина заслуживает этого! Я установил этот памятник, помня о Лане и о нас обоих, и я очень доволен тем, что сделал. Это была хорошая работа, она была простой, без всяких фигур, ангелов. Просто клавиши рояля, - рассказал Раймонд Паулс журналу Kas Jauns. - Еще есть над чем поработать - все нужно привести в порядок. Но мы это сделаем, и все будет хорошо“.

Паулс говорит, что не испытывал излишних эмоций, когда принимал участие в создании своего семейного памятника. Дизайн был разработан вмеcте с его сестрой, художницей по текстилю Эдитой Паулой-Вигнере. „Мы долго обсуждали, как это сделать. Эдита набросала на бумаге, как это должно выглядеть. Сестра также порекомендовала скульптора. Он уникальный человек, еще из старых мастеров. Я положился на них. Я не хотел ничего шикарного, мне ничего такого не нужно“.

Композитор рад, что могила рядом с местом захоронения его родителей. „Прямо рядом! Мы все там, вся мафия Паулсов! Моей маме тоже поставлен красивый памятник, а автор идеи - моя сестра. Она - великий художник“, - говорит Маэстро. Он регулярно ездит на кладбище, чтобы навестить могилы Ланы и своих родителей: „Поскольку у меня больше нет машины и я сам не вожу, приходится полагаться на людей, которые меня подвозят. Но раз в неделю мы обязательно ездим на кладбище“.

Скульптор Ояр Фелдбергс говорит, что для него создание памятника было огромной ответственностью. „Паулс - очень особенный человек для нашего народа, для нашей страны. Это ответственность перед нацией. Я сам всю свою жизнь прожил с музыкой нашего гения. С самого детства я видел, слышал, чувствовал и танцевал под музыку Раймонда Паулса“, - говорит скульптор.