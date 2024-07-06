В Саудовской Аравии женщинам дали больше прав: разрешили работать, водить и путешествовать без согласия мужчин

Еще в начале 2010-х женщинам в Саудовской Аравии запрещали водить, смотреть футбольные матчи на стадионе, а также путешествовать и ходить к врачу без разрешения мужчины-опекуна. Учиться они могли не всем профессиям, а работать — только в сферах, „соответствующих их природе“ (например, учителями или врачами). Из-за этого в стране официально работали всего 10% женщин. Однако восемь лет назад, в 2016-м, саудовский принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд запустил программу реформ Vision 2030. Одна из ее задач — обеспечить гендерное равенство. „Медуза“ рассказывает, как это изменило местное общество — и почему изменило не так, как многим хотелось бы.

Катализатором перемен называют Арабскую весну. После нее власти обратили внимание на проблему с трудоустройством женщин

„Тот факт, что женщинам разрешили работать в магазине, может показаться мелочью. Но для женщин в Саудовской Аравии это большой прогресс, — рассказывала в 2015 году редактор издания Asharq Al-Awsat Абир Мишхас. — Ситуация меняется не так быстро, как хотелось бы, но она все же меняется: за последние 10 лет мы увидели много изменений. Для женщин открылось много рабочих мест и сфер, о которых они раньше не могли и мечтать“.

Расширение прав женщин в Саудовской Аравии и правда происходит небыстро. Например, учиться в школе девочкам позволили только в 1960-х — и то лишь для того, чтобы лучше подготовиться к роли матери. А двадцать лет спустя, в 1980-е, благодаря инициативе представительниц саудовской элиты, женщинам стало доступно и высшее образование.

При этом вплоть до 2002 года женское образование контролировали консервативные религиозные структуры, видевшие предназначение женщин исключительно в материнстве. Это сказывалось на том, какие специальности женщины могли выбирать. Например, обучаться праву и инженерному делу им разрешили только в 2005 и 2011 годах соответственно.