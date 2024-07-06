06.07.2024, 23:23
ГАЛЕРЕЯ | Под треки Томми Кэша гуляли, как в последний раз: смотрите, как прошел финальный концерт Õllesummer(1)
Томми Кэш сделал важное заявление!
ФОТО: | Delfi Meedia
В последний день фестиваля Õllesummer атмосфера была на высоте. Посетители наслаждались разнообразными музыкальными выступлениями местных артистов, пиво лилось рекой, а люди гуляли так, словно фестиваль больше не вернется никогда.
Сцены были заполнены энергией, палатки - едой, а толпы людей брали от этого вечера по-максимуму.
Уже заказано?