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06.07.2024, 23:23

ГАЛЕРЕЯ | Под треки Томми Кэша гуляли, как в последний раз: смотрите, как прошел финальный концерт Õllesummer

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Томми Кэш сделал важное заявление!
Фанаты на концерте Томми Кэша
Фанаты на концерте Томми Кэша
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В последний день фестиваля Õllesummer атмосфера была на высоте. Посетители наслаждались разнообразными музыкальными выступлениями местных артистов, пиво лилось рекой, а люди гуляли так, словно фестиваль больше не вернется никогда.

Сцены были заполнены энергией, палатки - едой, а толпы людей брали от этого вечера по-максимуму.

Кроме музыки, гостей радовали различные развлекательные мероприятия, такие как карусели, конкурсы и гастрономические зоны, где можно было попробовать блюда местной и международной кухни. Пивные стенды предлагали широкий ассортимент напитков на любой вкус, от классических сортов до крафтового пива.

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