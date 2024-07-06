ГАЛЕРЕЯ | Под треки Томми Кэша гуляли, как в последний раз: смотрите, как прошел финальный концерт Õllesummer

Сцены были заполнены энергией, палатки - едой, а толпы людей брали от этого вечера по-максимуму.

Кроме музыки, гостей радовали различные развлекательные мероприятия, такие как карусели, конкурсы и гастрономические зоны, где можно было попробовать блюда местной и международной кухни. Пивные стенды предлагали широкий ассортимент напитков на любой вкус, от классических сортов до крафтового пива.