Тим Бертон поддержал Монику Беллуччи на итальянском „Золотом глобусе“

Итальянская актриса Моника Беллуччи удостоилась почетной награды Premio Alla Carriera за карьерные достижения на премии Globo D’Oro Award — итальянском „Золотом глобусе“. Церемония награждения состоялась на вилле Массимо в Риме.

На торжественном мероприятии ее сопровождал режиссер Тим Бёртон. Влюбленные не скрывали чувств, позируя на красной ковровой дорожке. Для нового совместного выхода в свет они снова выбрали образы total black. Беллуччи была одета в полупрозрачный тренч поверх длинного платья и открытые босоножки на черные колготки. Образ завершили полностью скрывающие глаза очки и небольшая сумочка. Режиссер же вновь отдал предпочтение классическому костюму, дополнив его галстуком в мелкий белый горох и замшевыми туфлями.

Ранее было объявлено, что новый фильм Бёртона „Битлджус Битлджус“ откроет 81-й Венецианский кинофестиваль. Смотр пройдет с 28 августа по 7 сентября. Это продолжение ленты „Битлджус“, снятой Бёртоном. Премьера оригинального фильма прошла в марте 1988 года. В сиквеле к своим ролям вернулись Майкл Китон и Вайнона Райдер. Дочь повзрослевшей Лидии сыграла Дженна Ортега („Уэнсдэй“). В картине также снялась Моника Беллуччи — в роли жены Битлджуса.

Режиссер таких фильмов, как „Эдвард Руки-ножницы“, „Сонная лощина“, „Битлджус“ и „Крупная рыба“, и итальянская актриса, сыгравшая в картинах „Дракула“, „Малена“, „Матрица: Перезагрузка“ и „Матрица: Революция“, начали встречаться полтора года назад. В феврале 2023-го журнал Paris Match поставил на обложку снимок папарацци, на котором Беллуччи и Бёртон, знакомые на тот момент более 16 лет, гуляли по Парижу. По данным того же издания, их роман начался еще после Кинофестиваля имени братьев Люмьер в октябре 2022-го. Летом 2023-го Беллуччи в интервью журналу Elle France подтвердила роман с режиссером.