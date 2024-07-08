Виктория и Дэвид Бекхэмы устроили фотосеccию в честь 25-летней годовщины брака

"Не могу поверить, что прошло 25 лет и наряды до сих пор впору“, — подписала под размещенной в Instagram фотографией Виктория Бекхэм.

Дэвид запостил на своей странице те же снимки, а еще вспомнил архивные фото с их свадьбы. „Все еще при нас. Люблю тебя“, — кратко подписал их экс-футболист.

В соцсетях люди тоже назвали самым удивительным не то, как Бекхэмы сохранили свой брак, а как им удается поддерживать такую форму, чтобы влезать в наряды своей молодости. „А я не могу даже влезть в штаны, которые купила месяц назад“, — пошутила одна из подписчиц пары в Instagram.

Виктории сейчас 50 лет, а Дэвиду — 49. Они объявили о помолвке в январе 1998 года. Почти сразу после этого стало известно, что Виктория ждет ребенка. Саму свадьбу сыграли в 1999-м — уже после рождения первенца Бруклина. Всего у Бекхэмов четверо детей: в 2002-м родился Ромео Джеймс, в 2005-м — Круз Дэвид, а в 2011 году на свет появилась дочь — Харпер Севен, рассказывает Zerkalo.

В 2021 году Виктория Бекхэм раскрыла секрет, как им удается быть счастливыми в браке так долго. Она призналась, что до сих пор наряжается для особых свиданий с мужем и любит его удивлять — именно это поддерживает искру в их отношениях.

— После почти 22 лет брака всегда полезно сохранять эту загадочность, — объяснила Бекхэм.