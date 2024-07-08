08.07.2024, 09:10
Литовские СМИ: Алла Пугачева с детьми переедет жить в Латвию
ФОТО: | Shutterstock
Российская эстрадная певица Алла Пугачева вместе с двумя детьми переедет жить в Латвию, сообщает литовский портал Delfi.lt со ссылкой на литовское издание „Vakaru ekspresas“.
С февраля 2022 года певица вместе с мужем, комиком Максимом Галкиным и детьми покинула Россию. Сначала семья остановилась в Израиле, а позже перебралась на Кипр, где остановилась в городе Лимассол.
Теперь 75-летняя Пугачева приняла решение сменить Кипр на Латвию. По информации литовских СМИ, певица уже сняла дом в Юрмале и наняла охранника.
Первоначально Пугачева переедет с Кипра в Латвию только с детьми, а позже к ней присоединится и муж, Максим Галкин.