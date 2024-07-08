Литовские СМИ: Алла Пугачева с детьми переедет жить в Латвию

С февраля 2022 года певица вместе с мужем, комиком Максимом Галкиным и детьми покинула Россию. Сначала семья остановилась в Израиле, а позже перебралась на Кипр, где остановилась в городе Лимассол.

Теперь 75-летняя Пугачева приняла решение сменить Кипр на Латвию. По информации литовских СМИ, певица уже сняла дом в Юрмале и наняла охранника.

Первоначально Пугачева переедет с Кипра в Латвию только с детьми, а позже к ней присоединится и муж, Максим Галкин.