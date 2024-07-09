Марсианские хроники. Виртуальные колонизаторы Красной планеты вышли после годичного заточения

Марсианский модуль площадью почти 160 кв. м, имитирующий участок поверхности Красной планеты, был целиком отпечатан на 3D-принтере.

Это притом что из объявления даже не было очевидно, что волонтерам в принципе собираются платить. Как выяснилось позже, относительно скромную, по американским меркам, зарплату: порядка $60 тыс за весь срок миссии.

Несмотря на довольно высокие требования к кандидатам, за неполный месяц на четыре объявленные НАСА вакансии „марсиан-добровольцев“ было подано более 10 тысяч заявок.

В волонтерах, жаждущих принять участие в тренировочной марсианской миссии, недостатка не было.

Последние 54 недели — 378 дней кряду — экипаж миссии провел в полной изоляции от внешнего мира, в уникальном „марсианском блоке“, который эксперты НАСА разработали специально для будущих колонизаторов Красной планеты в рамках программы CHAPEA.

В последний раз „марсианская четверка“ видела небо больше года назад.

Первые итоги эксперимента уже можно начинать подводить: в ночь на воскресенье виртуальная „марсианская миссия“ была официально завершена.

С тех пор ученые следили за участниками миссии удаленно, периодически давая им задания и непрерывно собирая данные об их здоровье.

Важная деталь. Воссоздать условия самого космического перелета (вроде невесомости, фоновой космической радиации и пр.) организаторы эксперимента даже не пытались: это пока слишком опасно. Готовили „астронавтов“ к тому, с чем они неизбежно столкнутся уже по прилете.

Пока — увы! — конечно, не на сам Марс (таких технологий ученые еще не изобрели), а на тренировочную базу NASA в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас), где исследователи попытались максимально близко воспроизвести условия, в которых придется выживать будущим колонизаторам, пишет Русская служба BBC .

Чтобы помочь такому развитию событий и сделать былью сказки поколений писателей-фантастов, 25 июня 2023 года четверо первопроходцев из США — Келли Хастон, Росс Броквелл, Натан Джонс и Анка Селариу — отправились в „пробное марсианское путешествие“.

В противном случае миссия вряд ли была бы возможна. Тащить с собой за миллионы километров строительные блоки, чтобы собирать из них что-то уже на Марсе, — слишком затратно и совершенно неоправданно.

Строить колонистам придется, обходясь исключительно подручными материалами, из которых на Марсе — пыль да песок. Зато уж этого добра там с избытком, а потому и проблем с порошком для 3D-печати возникнуть не должно.

Годовое „заключение“ отобранной четверки стало самым продолжительным и наиболее комплексным экспериментом по моделированию космических полетов.

Основная задача миссии — изучить физиологические и психологические эффекты, которые оказывает на человека подобное межпланетное путешествие.

Еще раз подчеркну: не сам длительный космический перелет (даже по самой короткой известной дороге добираться до Марса при существующих технологиях придется от семи до девяти месяцев), а повседневная жизнь первых колонистов уже по прибытии на место.

Впрочем, „жизнью“ это назвать сложно — скорее выживанием, на фоне почти непрерывного стресса. В максимально враждебной среде (без защитного снаряжения человек протянет на Марсе от силы пару минут), с очень ограниченным запасом провианта, в почти полной социальной и информационной изоляции.

Исследователи хотят понять, как эти факторы влияют на здоровье членов экипажа, их работоспособность, умение креативно мыслить и общее психоэмоциональное состояние.

„Хьюстон, у нас проблема… была...“

Понятно, что воссоздать враждебные условия Красной планеты полностью на Земле невозможно, пояснила корреспонденту Русской службы Би-би-си профессор Сюзанн Белл, возглавляющая в Космическом центре имени Джонсона лабораторию поведенческого здоровья и работоспособности НАСА, пишет Русская служба BBC.

Диаметр Марса почти вдвое меньше земного, а сама планета в 10 раз легче нашей — это не говоря уже о микрогравитации, непригодной для дыхания атмосфере, жесткой радиации и прочих „радостях“ марсианской жизни.