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08.07.2024, 18:10

Мы для них как беспомощные сосиски. Почему акулы на самом деле нападают на людей

 
Hai
Hai
ФОТО: Martin Prochazkacz | Shutterstock

Нападения акул на людей по-прежнему происходят относительно редко, несмотря на то, что последние остаются довольно легкой добычей в сравнении с мелкими рыбами или тюленями. Тем не менее любой инцидент с акулой имеет разрушительные последствия и наводит немало ужаса на общественность.

Журналисты BBC попытались выяснить реальные причины нападений самых страшных водных хищников — так ли они на самом деле заинтересованы в конфронтации с человеком?

Летом прошлого года Флоридский музей естественной истории создал интерактивную карту районов, где обычно на людей нападают акулы. Согласно данным исследователей, в 2023 году было зарегистрировано 69 неспровоцированных атак акул и 22 спровоцированных. Четырнадцать случаев закончились смертельным исходом, причем в 10 из них люди никак не подстрекали хищника.

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