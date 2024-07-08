08.07.2024, 18:10
Мы для них как беспомощные сосиски. Почему акулы на самом деле нападают на людей
ФОТО: | Shutterstock
Нападения акул на людей по-прежнему происходят относительно редко, несмотря на то, что последние остаются довольно легкой добычей в сравнении с мелкими рыбами или тюленями. Тем не менее любой инцидент с акулой имеет разрушительные последствия и наводит немало ужаса на общественность.
Журналисты BBC попытались выяснить реальные причины нападений самых страшных водных хищников — так ли они на самом деле заинтересованы в конфронтации с человеком?
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