Мы для них как беспомощные сосиски. Почему акулы на самом деле нападают на людей

Нападения акул на людей по-прежнему происходят относительно редко, несмотря на то, что последние остаются довольно легкой добычей в сравнении с мелкими рыбами или тюленями. Тем не менее любой инцидент с акулой имеет разрушительные последствия и наводит немало ужаса на общественность.