ФОТО | Vanilla Ninja возвращается! Выход новой песни запланирован на 19 июля

После 13-летнего перерыва группа Vanilla Ninja эффектно вернулась в 2022 году, отметив свое 20-летие впечатляющим шоу.

Хотя легендарная группа на протяжении всей своей истории много раз распадалась, они каждый раз возвращаются с новыми песнями. Так случилось и на этот раз.

„Кто готов к новой музыке? После долгого молчания мы снова готовы зажигать“, - сообщила группа в социальных сетях, объявив дату выхода новой песни - 19 июля.

Эта новость обрадовала многочисленных фанатов группы.

„Я думал об этом всего пару дней назад“, — пишет один из них. „Лучшая новость года“, — подтверждает другой.

Группа активно выступала с 2002 по 2008 год и воссоединилась в 2020 году. В настоящее время в состав группы Vanilla Ninja входят Ленна Куурмаа, Пирет Ярвис-Мильдер и Керли Кивилаан.

Осенью 2003 года Vanilla Ninja вышла на музыкальный рынок Германии. Под руководством продюсера Дэвида Брандеса и в сотрудничестве со звукозаписывающей компанией Bros Music был выпущен первый международный сингл „Tough Enough“, который оказался очень успешным. За этим последовало еще несколько успешных синглов, пока, наконец, летом 2004 года не вышла пластинка „Traces of Sadness“, ставшая необычайно популярной.