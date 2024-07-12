Переезд на Даунинг-стрит, 10: жизнь британских премьеров и их питомцев за легендарной черной дверью

Вот как это происходит - рассказывает Русская служба BBC.

Первое, что нужно знать: это происходит за один день.

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак покинул Даунинг-стрит, 10 в пятницу после того, как лейбористы одержали убедительную победу на парламентских выборах.

Вскоре после этого в дом №10 прибыл новый премьер-министр Кир Стармер с супругой Викторией.

„Работа над переменами начинается немедленно“, — провозгласил Стармер перед легендарной черной дверью, прежде чем войти в свой новый рабочий кабинет и дом.

Дети Стармеров, в отличие от потомства некоторых других бывших премьер-министров, не попали на фотографию на ступеньках Даунинг-стрит, 10. Стармеры решили держать своего 16-летнего сына и 13-летнюю дочь подальше от посторонних глаз.

Как войти в ту дверь

Первым камнем преткновения для нового премьера может стать входная дверь с заветной для каждого британского политика цифрой 10 на ней, пишет Русская служба BBC.

Вместо того, чтобы заставлять премьера искать ключи, сотрудники службы безопасности Даунинг-стрит открывают дверь, как только премьер-министр поворачивается к ним лицом.

Это не всегда очевидно, вспоминала в 2021 году одна из помощниц бывшего премьера-лейбориста Тони Блэра.

„Тони закончил свою речь. Он машет рукой, семья и Шери там, и все это прекрасно, — говорит Кейт Гарви, вспоминая момент вступления в должность Блэра в 1997 году. — Но я видела, что он колеблется. И я поняла: дверь! Как открывается дверь?“

Не сводя глаз с мониторов системы видеонаблюдения и держа руку на входной двери, работники резиденции приходят в движение, как только получают сигнал — деталь, о которой легко забыть в водовороте победы на выборах.

Как только премьер-министр заходит в дом, его торжественно встречают сотрудники Даунинг-стрит. Это гражданские служащие, советники, а также постоянный персонал резиденции, включая поваров, прислугу и охранников.

Сотрудники обычно выстраиваются в коридоре и аплодируют новому премьеру в первый день его работы.

Жить в доме №10 или №11?