Рижский театр подарил Киеву свой спектакль „Кавказский меловой круг“

Такой подарок стал возможен благодаря латвийской фирме Stiga RM (фирма по обработке древесины), которая второй год является не только спонсором театра Дайлес, но и спонсором украинской армии — поддерживает ее спецтехникой, транспортом и другими необходимыми вещами.

Спектакль „Кавказский меловой круг“ по антивоенной пьесе Бертольда Брехта вышел в театре Дайлес в марте 2023 года, стал одной из самых заметных постановок прошлого сезона и получал несколько номинаций на главную театральную премию Латвии.

Поставил его грузинский режиссер Дата Тавадзе. Сценограф и композитор тоже из Грузии. И это неслучайно. У Брехта действие этой пьесы происходит в Грузии во время Второй мировой войны.

Правда, создатели рижского спектакля намеренно вынесли его за конкретные временные и географические рамки — по их мнению, эта история могла произойти где угодно и когда угодно. Но все-таки в этой постановке отразились и современные политические реалии — как грузинские, так и украинские.

Это не первое подобное сотрудничество труппы театра Дайлес с киевским театром. Летом 2022-го года украинские артисты уже приезжали в Ригу, чтобы перенять у нас спектакль „Шоу, которое пошло не так“ — британскую комедию-буфф.

Первые несколько спектаклей тогда были бесплатно показаны проживающим в Риге украинским беженцам, а затем этот спектакль со всеми декорациями и костюмами переехал в Киевский театр драмы и комедии, где он и идет до сих пор.