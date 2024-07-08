Пирожок с сюрпризом вызвал у таллиннки сильное отравление: „Мне и в голову не пришло проверять“

Публикация в социальной сети вызвала бурю эмоций и реакций. Пост стал активно распространяться по сети, а под самой публикацией люди стали оставлять массу комментариев, от поддерживающих, до, как ни странно, обвинительных. „Вы траванулись булочкой, а призываете „ничего не покупать в Prisma“. Остальные продукты в чём виноваты? Да и Призма тоже? Пишите производителю“, „А когда вы ели, не почувствовали вкуса плесени?“, „Лучше вообще ни в каком магазине такое не покупать!“, „Мы так же с пирожками с мясом этой фирмы попали. Больше не берем ничего от них“.