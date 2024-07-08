Эстонского миллионера возмущает цена одного напитка - за границей дешевле!

„Когда-то стоил один евро, это было в Италии будто правило такое, а теперь с инфляцией подорожал до 1,10 евро. На эстонских заправках он стоит 2,70 – и ты еще сам его делаешь: ставишь картонный стаканчик в автомат и нажимаешь кнопку“, - размышляет он.

„Не то чтобы это меня жутко бесило, но я просто смотрю, ненароком, что этот кофе в два с половиной раза дороже, чем в Италии. Плюс еще самообслуживание, а не так, что кто-то приготовит его для тебя“.